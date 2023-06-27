Тихановская: Лукашенко был курьером Путина

Как заявила Тихановская в интервью Би-би-си Лукашенко в конфликте Путина и Пригожина был «не посредником, а почтальоном». «Он был курьером Путина», - сказала она.

При этом она отметила, что мятеж Пригожина показал миру, что президент России Путин не всемогущ, и это сказывается также на позиции Лукашенко.

«Слабый Путин означает слабого Лукашенко», - заявила Тихановская. Кроме того, она подчеркнула, что присутствие ЧВК «Вагнер» в Беларуси приведет к еще большей нестабильности в стране, где уже находятся около 5 000 российских военных.

Роль Лукашенко в прекращении мятежа ЧВК «Вагнер»

23 июня главарь ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин начал военный мятеж якобы с целью остановить коррумпированное руководство Минобороны. Его наемники беспрепятственно пересекли российскую границу, взяли под контроль Ростов и дошли до Московской области. За это время «вагнеровцы» уничтожили семь единиц российской авиации.

Однако 24 июня вечером, не доходя до Москвы 200 километров, Пригожин остановил движение военной техники. Такое решение он принял после переговоров с белорусским президентом Александром Лукашенко, которые провели по согласованию Путина, и во время которых «вагнеровцам» якобы предоставили гарантии безопасности. Также сообщалось, что по итогам разговора Пригожин поедет в Беларусь.

26 июня издание «Верстка» сообщило, что в Могилевской области Беларуси в 200 км от границы с Украиной начали строить военный лагерь для наемников ЧВК «Вагнер», лагерей будет несколько.