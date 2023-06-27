Самолет Пригожина приземлился на военном аэродроме в Беларуси

Реактивный самолет бизнес-класса Hawker Siddeley HS-125, на котором летает главарь наемников из частной российской армии, известной как ЧВК «Вагнер», приземлился в Беларуси в 7:40 утра 27 июня. Это следует из открытых данных онлайн-ресурса flightradar24, где отслеживается перемещение всех воздушных судов на планете.

Борт RA-02878 в час ночи вылетел из Санкт-Петербурга в Ростов-на-Дону, а уже через несколько часов приземлился на военном аэродроме Мачулищи под Минском.



Трекер полета показывает, как смолет Пригожина облетает пригранчиные с Украиной регионы России, где с начала войны введен запрет на полеты гражданской авиации.

Перелет самолета Евгения Пригожина из Ростова-на-Дону в Минск 27. июня 2023 года. Фото: скриншот flightradar24.com

О том, что Евгений Пригожин «уйдет в Беларусь» пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил через несколько часов после того, как в субботу колонны ЧВК «Вагнер» остановились за 200 километров от Москвы и развернулись назад на Ростов-на-Дону. Эти договоренности с наемниками вечером в понедельник подтвердил и президент РФ. Минск заявлял, что остановить Пригожина помогал лично Александр Лукашенко.

«Кто хочет – сможет уйти и в Белоруссию. Данное мною обещание будет исполнено», - сказал глава российского государства, обращаясь к наемникам Пригожина, которые отказываются переходить на легальную службу в Минобороны РФ.

Путин выступил с пространным заявлением, поблагодарив Лукашенко за помощь, после того, как Пригожин прервал двухдневное молчание.

Чем займется мятежный командир наемников после переезда к Лукашенко, остается неясным. Но СМИ уже в понедельник сообщили о начале строительства в Беларуси баз для наемников Пригожина.

Накануне было анонсировано специальное заявление нынешнего руководителя Беларуси, но после выступления Путина оно было перенесено на вторник 27 июня.

До последнего времени ЧВК «Вагнер» принимали активное участие в войне России с Украиной. Ранее они участвовали в различных операциях в странах Африки, Сирии и других местах, где есть интересы Кремля. Эксперты не исключают, что войска ЧВК «Вагнер» в Беларуси могут быть снова использованы для боевых действий на территории Украины.