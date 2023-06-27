Сеэдер: решение президента безответственно

Сеэдер сослался на комментарий президента Алара Кариса, в котором последний отметил, что если правительство начнет увязывать все законопроекты с вотумом доверия, то такая ситуация явно противоречит Конституции и будет означать нивелирование парламентской демократии. «Я этого не потерплю», - заявил президент Карис.

«Тем не менее, президент подписал беспрецедентное количество законов, которые правительство протолкнуло через Рийгикогу в начале лета. Восемь законов, которые правительство прокатило через парламент, как дорожный каток. Заявлять сейчас, что президент не потерпит такого поведения в будущем, сравнимо с ситуацией, когда целое стадо животных уже вырвалось из забытого загона, а президент закрывает ворота перед последним теленком и объявляет, что проблема решена», - сказал Сеэдер.

По словам председателя парламентской фракции «Отечества», президент в своем выступлении также несколько раз сослался на недавнее решение Рийгикогу, которое он подверг резкой критике за использование вотумов доверия. Карис рассматривает это как нивелирование парламентской демократии. «Однако он сделал это только с прицелом на будущее, хотя президент был бы в состоянии отправить те же самые законы обратно в Рийгикогу для надлежащей и упорядоченной процедуры. Поэтому его решение подписать законы в любом случае является безответственным и наносит глубокий вред парламентской культуре. Глава государства дал задним числом разрешение нивелировать Рийгикогу», - заявил Сеэдер.