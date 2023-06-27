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Скандал в профтехе: ответственные за ситуацию чиновники потеряют работу

Слишком много русского языка
rus.postimees.ee
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Министр образования и науки Кристина Каллас.
Министр образования и науки Кристина Каллас. Фото: Eero Vabamägi

После того, как стало известно, что в Ида-Вирумааском центре профессионального образования студентов обучают на русском языке, министр образования и науки Кристина Каллас заявила, что ответственные за ситуацию чиновники министерства не могут продолжать работать, пишет ERR.

Как сообщалось ранее, Министерство образования и науки провело в подчиняющемся ему центре профессионального образования Ида-Вирумаа проверку и выявило ряд изъянов в организации приема учеников, организации обучения на эстонском языке, заполнении учебных программ и квалификации преподавателей. Директор профтеха Ханнес Метс решил покинуть должность по собственному желанию.

Хотя по закону эстонские учебные заведения должны предоставлять среднее профессиональное образование на эстонском языке, проверка Министерства образования и науки показала, что обучение в Центре профессионального образования Ида-Вирумаа в основном ведется на русском языке.

В Ида-Вирумааском центре профессионального образования обязательную языковую категорию В2 получили около шести процентов выпускников.

По словам Каллас, если ее результаты проверки удивили, то для чиновников министерства, которые давно работают в этой сфере, не не стали сюрпризом. Министр считает, что именно эти чиновники должны взять на себя ответственность за происходящее много лет нарушение и покинуть свои должности.

Министерство образования и науки ждет реорганизация, но кто именно потеряет работу, Каллас пока не озвучила.

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