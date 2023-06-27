После того, как стало известно, что в Ида-Вирумааском центре профессионального образования студентов обучают на русском языке, министр образования и науки Кристина Каллас заявила, что ответственные за ситуацию чиновники министерства не могут продолжать работать, пишет ERR.
Скандал в профтехе: ответственные за ситуацию чиновники потеряют работу
Как сообщалось ранее, Министерство образования и науки провело в подчиняющемся ему центре профессионального образования Ида-Вирумаа проверку и выявило ряд изъянов в организации приема учеников, организации обучения на эстонском языке, заполнении учебных программ и квалификации преподавателей. Директор профтеха Ханнес Метс решил покинуть должность по собственному желанию.
Хотя по закону эстонские учебные заведения должны предоставлять среднее профессиональное образование на эстонском языке, проверка Министерства образования и науки показала, что обучение в Центре профессионального образования Ида-Вирумаа в основном ведется на русском языке.
В Ида-Вирумааском центре профессионального образования обязательную языковую категорию В2 получили около шести процентов выпускников.
По словам Каллас, если ее результаты проверки удивили, то для чиновников министерства, которые давно работают в этой сфере, не не стали сюрпризом. Министр считает, что именно эти чиновники должны взять на себя ответственность за происходящее много лет нарушение и покинуть свои должности.
Министерство образования и науки ждет реорганизация, но кто именно потеряет работу, Каллас пока не озвучила.