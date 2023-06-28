Количество трудовых споров за год выросло на треть

Количество трудовых споров в первом полугодии этого года, по данным страховой компании ERGO, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилось на 30%.
Наиболее распространены несправедливые расторжения трудовых договоров, отправка людей в принудительные отпуска и неоплачиваемая сверхурочная работа, сообщила в среду пресс-служба ERGO.
Со времен пандемии коронавируса с каждым годом количество трудовых споров резко увеличивается. По словам руководителя портфеля страхования правовых расходов ERGO Майко Кальвета, клиенты все больше ощущают реальную потребность в том, чтобы кто-то рассказывал им об их правах.
«Если человек сомневается и не имеет времени или ресурсов для ознакомления с законами, ему проще обратиться к нам за консультацией и, совершив всего один звонок, немедленно узнать, справедливо ли с ним обошлись, - подчеркнул Кальвет, по словам которого, если для разбирательства есть основания, открывается дело об ущербе и страховая компания предпринимает дальнейшие необходимые действия. - Если руководитель, пытающийся водить подчиненного за нос, получает письмо от юриста, как правило, попытка корыстного мошенничества прекращается – чем раньше грамотно вмешаться, тем быстрее можно разрешить ситуацию».
По словам Кальвета, если уже на данный момент количество трудовых споров выросло на 30%, то можно достаточно уверенно прогнозировать, что, по мере углубления экономического спада, будет увеличиваться и количество людей, нуждающихся в юридической помощи в связи с трудовыми спорами.
Кальвет отметил, что одной из наиболее частых причин споров является сверхурочная работа – часто, когда нагрузка в фирме увеличивается или какие-то сотрудники увольняются, новых не нанимают, а просто наваливают на имеющихся работников больше задач. Работодатели требуют от людей неоплачиваемой сверхурочной работы, утверждая, что это нормальная часть «гибкого рабочего графика» или что «такая работа уже включена в зарплату».
«Манипулирование рабочим временем часто происходит с молодыми людьми, которые не обладают достаточным опытом, и, к сожалению, есть работодатели, которые этим пользуются. Как правило, сверхурочную работу оправдывают аргументами наподобие "вы работаете медленнее других и поэтому должны оставаться дольше" или "сегодня, обслуживая клиентов, вы разбили стакан и теперь останетесь дольше". Однако сверхурочная работа может выполняться только по согласованию с работником и должна оплачиваться или поощряться дополнительным свободным временем», - подчеркнул Кальвет.
Работодатель не может оказывать на работника давление с целью расторжения трудовых отношений, то есть чтобы расторгнуть трудовой договор «по соглашению сторон».
Работодатель не может требовать, чтобы работник брал отпуск именно в тот период, когда он не может предложить работу. Если работодатель сообщает, что работник не должен приходить в какой-то день на работу, важно попросить письменное подтверждение того, что предоставить работнику работу невозможно и человек может подождать дома, пока работа снова не появится. Это предотвращает вероятность использования работодателем аргумента, что сотрудник якобы просто не явился на работу.
И, наконец, если после сокращения работника именно на эту должность нанимают нового человека, это считается незаконным сокращением.