Количество трудовых споров за год выросло на треть

Наиболее распространены несправедливые расторжения трудовых договоров, отправка людей в принудительные отпуска и неоплачиваемая сверхурочная работа, сообщила в среду пресс-служба ERGO.

Со времен пандемии коронавируса с каждым годом количество трудовых споров резко увеличивается. По словам руководителя портфеля страхования правовых расходов ERGO Майко Кальвета, клиенты все больше ощущают реальную потребность в том, чтобы кто-то рассказывал им об их правах.

«Если человек сомневается и не имеет времени или ресурсов для ознакомления с законами, ему проще обратиться к нам за консультацией и, совершив всего один звонок, немедленно узнать, справедливо ли с ним обошлись, - подчеркнул Кальвет, по словам которого, если для разбирательства есть основания, открывается дело об ущербе и страховая компания предпринимает дальнейшие необходимые действия. - Если руководитель, пытающийся водить подчиненного за нос, получает письмо от юриста, как правило, попытка корыстного мошенничества прекращается – чем раньше грамотно вмешаться, тем быстрее можно разрешить ситуацию».

По словам Кальвета, если уже на данный момент количество трудовых споров выросло на 30%, то можно достаточно уверенно прогнозировать, что, по мере углубления экономического спада, будет увеличиваться и количество людей, нуждающихся в юридической помощи в связи с трудовыми спорами.