СМИ: мятеж ЧВК «Вагнер» был поддержан генералами российской армии

Пригожину могли помогать действующие генералы российской армии, в том числе заместитель командующего группировкой российских войск в Украине Сергей Суровикин. Тот самый генерал, который был назначен главным по оккупационным войскам накануне отступления ВС РФ из Херсона, и который был понижен в должности после сдачи этого областного центра Украины - единственного, который после начала полномасштабного вторжения смогли взять российские военные.

«Высокопоставленный российский генерал заранее знал о планах Евгения Пригожина восстать против военного руководства России, - пишет 28 июня The New York Times со ссылкой на американских чиновников, знакомых с разведданными. - Есть признаки того, что другие российские генералы, возможно, также поддержали попытку г-на Пригожина сменить руководство министерства обороны силой».

Собеседники американских журналистов уточняют, что Пригожин не поднял бы восстание, если бы не верил, что другие лица, находящиеся у власти, не придут ему на помощь.

Источники газеты уверены, что вопросы о степени вовлеченности Суровикина в мятеж вагнеровцев могут проясниться, когда Путин примет кадровые решения.