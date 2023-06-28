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СМИ: мятеж ЧВК «Вагнер» был поддержан генералами российской армии

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Путин награждает командующего российской военной операцией на Украине генерала Сергея Суровикина орденом Святого Георгия III степени, во время визита в штаб Южного военного округа, Россия, 31 декабря 2022 года.
Путин награждает командующего российской военной операцией на Украине генерала Сергея Суровикина орденом Святого Георгия III степени, во время визита в штаб Южного военного округа, Россия, 31 декабря 2022 года. Фото: AP / Scanpix

The New York Times со ссылкой на источники в американской разведке сообщает, что Евгению Пригожину во время недавнего мятежа помогал заместитель командующего российскими войсками в Украине генерал Сергей Суровикин.

Пригожину могли помогать действующие генералы российской армии, в том числе заместитель командующего группировкой российских войск в Украине Сергей Суровикин. Тот самый генерал, который был назначен главным по оккупационным войскам накануне отступления ВС РФ из Херсона, и который был понижен в должности после сдачи этого областного центра Украины - единственного, который после начала полномасштабного вторжения смогли взять российские военные.

«Высокопоставленный российский генерал заранее знал о планах Евгения Пригожина восстать против военного руководства России, - пишет 28 июня The New York Times со ссылкой на американских чиновников, знакомых с разведданными. - Есть признаки того, что другие российские генералы, возможно, также поддержали попытку г-на Пригожина сменить руководство министерства обороны силой».

Собеседники американских журналистов уточняют, что Пригожин не поднял бы восстание, если бы не верил, что другие лица, находящиеся у власти, не придут ему на помощь.

Источники газеты уверены, что вопросы о степени вовлеченности Суровикина в мятеж вагнеровцев могут проясниться, когда Путин примет кадровые решения.

«Если г-н Путин обнаружит доказательства того, что генерал Суровикин непосредственно помогал г-ну Пригожину, у него не будет иного выбора, кроме как отстранить его от командования. Некоторые бывшие чиновники говорят, что г-н Путин может принять решение оставить генерала Суровикина, если он решит, что имел некоторое представление о планах г-на Пригожина, но не помогал ему. На данный момент, говорят аналитики, г-н Путин, похоже, намерен свалить мятеж исключительно на г-на Пригожина», - отмечает The New York Times.
 

Генерал Суровикин и министр обороны РФ Сергей Шойгу в декабре 2022 года.
Генерал Суровикин и министр обороны РФ Сергей Шойгу в декабре 2022 года. Фото: AP / Scanpix

Стоит напомнить, что именно Суровикин стал первым официальным лицом, кто после начала мятежа выступил с видеообращением к Пригожину, где звучал призыв воздержаться от кровопролития. И это говорил генерал, который считается наиболее кровожадным в российской армии.

«Генерал Суровикин и г-н Пригожин неоднократно критиковали г-на Шойгу и генерала Герасимова за тактику, используемую в Украине», - утверждает издание.

В то же время, журналисты отмечают, что американские официальные лица «заинтересованы в распространении информации, подрывающей авторитет генерала Суровикина», которого они считают более компетентным и безжалостным, чем других членов российского военного командования.

«Его устранение, несомненно, пойдет на пользу Украине, чьи поддерживаемые Западом войска проводят новое контрнаступление, целью которого является попытка отвоевать территорию, захваченную Москвой», - пишут журналисты американской ежедневной газеты.

Rus.Postimees собрал все доступные свидетельства того, что мятеж ЧВК «Вагнер» имел сторонников и кураторов в Москве. Читайте наш материал - «Кто на самом деле стоит за бунтом Пригожина».

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