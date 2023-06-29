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Представитель КНР впервые намекнул на поддержку деоккупации Украины

Анастасия Тидо
, журналист
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Представитель Китайской Народной Республики при Европейском Союзе Фу Цун не видит препятствий тому, чтобы КНР поддержала полную деоккупацию Украины. (AP Photo/Ng Han Guan)
Представитель Китайской Народной Республики при Европейском Союзе Фу Цун не видит препятствий тому, чтобы КНР поддержала полную деоккупацию Украины. (AP Photo/Ng Han Guan) Фото: Ng Han Guan/AP

Китай может поддержать стремление Украины к восстановлению своей территориальной целостности в границах 1991 года, включая оккупированный Россией Крым. Такой вывод можно сделать из высказываня китайского дипломата. Это означает, что видение дальнейшего сотрудничества КНР с Россией подвергается пересмотру.

Во вторник посол КНР при Европейском Союзе Фу Цун дал интервью телеканалу Al Jazeera. В ходе беседы с журналистами Al Jazeera и еще двух изданий китайскому дипломату задали вопрос о поддержке стремления Киева вернуть все оккупированные Россией украинские территории.

«Я не вижу [причин], почему бы и нет ("I don't see why not"), - ответил Фу Цун. - Мы уважаем территориальную целостность всех стран. Когда Китай наладил отношения с [странами] бывшего Советского Союза, именно об этом мы и договорились. Но, как я уже сказал, это исторические вопросы, которые должны быть обсуждены и решены Россией и Украиной и это то, за что мы выступаем».

Посол КНР в ЕС подчеркнул, что уже высказанная позиция Китая по отношению к Украине «была очень четкой»: «Мы выступаем за мир и считаем, что важно как можно быстрее достичь мира путем разрешения разногласий за столом переговоров».

До сих пор Китай ни разу прямо обсуждал выведение войск РФ из Украины и публично не поддерживал цель ВСУ освободить украинскую территорию до границ 1991 года. Можно предположить, что на позицию КНР повлияли события в России, случившиеся в минувшие выходные.  

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