Представитель КНР впервые намекнул на поддержку деоккупации Украины

Во вторник посол КНР при Европейском Союзе Фу Цун дал интервью телеканалу Al Jazeera. В ходе беседы с журналистами Al Jazeera и еще двух изданий китайскому дипломату задали вопрос о поддержке стремления Киева вернуть все оккупированные Россией украинские территории.

«Я не вижу [причин], почему бы и нет ("I don't see why not"), - ответил Фу Цун. - Мы уважаем территориальную целостность всех стран. Когда Китай наладил отношения с [странами] бывшего Советского Союза, именно об этом мы и договорились. Но, как я уже сказал, это исторические вопросы, которые должны быть обсуждены и решены Россией и Украиной и это то, за что мы выступаем».

Посол КНР в ЕС подчеркнул, что уже высказанная позиция Китая по отношению к Украине «была очень четкой»: «Мы выступаем за мир и считаем, что важно как можно быстрее достичь мира путем разрешения разногласий за столом переговоров».