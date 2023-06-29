Представитель КНР впервые намекнул на поддержку деоккупации Украины

Китай может поддержать стремление Украины к восстановлению своей территориальной целостности в границах 1991 года, включая оккупированный Россией Крым. Такой вывод можно сделать из высказываня китайского дипломата. Это означает, что видение дальнейшего сотрудничества КНР с Россией подвергается пересмотру.
Во вторник посол КНР при Европейском Союзе Фу Цун дал интервью телеканалу Al Jazeera. В ходе беседы с журналистами Al Jazeera и еще двух изданий китайскому дипломату задали вопрос о поддержке стремления Киева вернуть все оккупированные Россией украинские территории.
«Я не вижу [причин], почему бы и нет ("I don't see why not"), - ответил Фу Цун. - Мы уважаем территориальную целостность всех стран. Когда Китай наладил отношения с [странами] бывшего Советского Союза, именно об этом мы и договорились. Но, как я уже сказал, это исторические вопросы, которые должны быть обсуждены и решены Россией и Украиной и это то, за что мы выступаем».
Посол КНР в ЕС подчеркнул, что уже высказанная позиция Китая по отношению к Украине «была очень четкой»: «Мы выступаем за мир и считаем, что важно как можно быстрее достичь мира путем разрешения разногласий за столом переговоров».
До сих пор Китай ни разу прямо обсуждал выведение войск РФ из Украины и публично не поддерживал цель ВСУ освободить украинскую территорию до границ 1991 года. Можно предположить, что на позицию КНР повлияли события в России, случившиеся в минувшие выходные.