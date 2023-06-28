В Швеции во время Курбан-байрама прошла акция с сожжением Корана

В Стокгольме перед главной мечетью вновь сожгли Коран - и вновь с разрешения полиции. Организатор акции подал прошение правоохранительным органам еще несколько недель назад. В итоге ему дали «зеленый свет».
Глава МИД Турции Фидан назвал «гнусной» акцию с сожжением священной книги мусульман в Стокгольме и призвал не допускать их, невзирая на свободу слова.
«Я проклинаю этот отвратительный акт, совершенный против нашей священной книги, священного Корана, в первый день Ид аль-Адха (Курбан-байрам)», - написал Фидан в Twitter.
«Свобода слова, конечно, очень важна, но я считаю, что сожжение религиозной книги - это не свобода слова, это совсем другое дело, это провокация, - добавил он. - Закрывать глаза на такие зверства - значит быть соучастником».
Салван Момика, который бежал в Швецию из Ирака много лет назад и которому сейчас 37 лет, попросил у полиции разрешения сжечь священную книгу мусульман, чтобы «выразить свое мнение о Коране».
Накануне своей демонстрации Момика сказал шведскому информационному агентству TT, что он также хотел подчеркнуть важность свободы слова.
Момика растоптал Корану, положил полоски бекона между его страницами и поджег книгу, после чего закрыл ее, а затем пнул священное писание, размахивая шведским флагом. Все это происходило в присутствии многочисленных стражей порядка и примерно 200 прохожих, многие из которых не поддержали его действия.
В письменном решении полиция заявила, что риски безопасности, связанные с сожжением, не настолько велики, чтобы оправдать отказ в удовлетворении заявки в соответствии с действующим законодательством.
Две недели назад Апелляционный суд Швеции отклонил решение полиции о запрете двух демонстраций в Стокгольме, включавших сожжение Корана.
Тогда полиция обосновала это решение угрозой безопасности, поскольку сожжение священной книги мусульман перед посольством Турции в Стокгольме в январе привело к многонедельным протестам, бойкоту шведских товаров и приостановке членства Швеции в НАТО из-за недовольства Анкары.
Это сильно задело Турцию, которая до сих пор отказывается ратифицировать заявку Швеции на вступление в НАТО.
Заявка на проведение акции протеста, разрешение по которой было выдано в среду, была подана тем же человеком, чья предыдущая заявка была отклонена.
Подобные акции против Священного Писания и раньше вызывали бурную реакцию в мусульманском мире.
Анкара была особенно возмущена тем, что демонстрация в январе была одобрена полицией.
С тех пор Турция создает препятствия для вступления Швеции в НАТО, заявляя, что Стокгольм не в состоянии справиться с курдскими группировками, которые Анкара считает террористами.
Министры иностранных дел Турции и Швеции должны встретиться, по крайней мере, согласно текущим планам, в следующий четверг в штаб-квартире НАТО в Брюсселе, чтобы обсудить заявку Стокгольма на членство, заявил в среду генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг. Однако, как Анкара будет реагировать на события среды в Стокгольме в свете предстоящей встречи, остается неясным.