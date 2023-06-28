В Швеции во время Курбан-байрама прошла акция с сожжением Корана

Глава МИД Турции Фидан назвал «гнусной» акцию с сожжением священной книги мусульман в Стокгольме и призвал не допускать их, невзирая на свободу слова.

«Я проклинаю этот отвратительный акт, совершенный против нашей священной книги, священного Корана, в первый день Ид аль-Адха (Курбан-байрам)», - написал Фидан в Twitter.

«Свобода слова, конечно, очень важна, но я считаю, что сожжение религиозной книги - это не свобода слова, это совсем другое дело, это провокация, - добавил он. - Закрывать глаза на такие зверства - значит быть соучастником».

Салван Момика, который бежал в Швецию из Ирака много лет назад и которому сейчас 37 лет, попросил у полиции разрешения сжечь священную книгу мусульман, чтобы «выразить свое мнение о Коране».

Накануне своей демонстрации Момика сказал шведскому информационному агентству TT, что он также хотел подчеркнуть важность свободы слова.

Момика растоптал Корану, положил полоски бекона между его страницами и поджег книгу, после чего закрыл ее, а затем пнул священное писание, размахивая шведским флагом. Все это происходило в присутствии многочисленных стражей порядка и примерно 200 прохожих, многие из которых не поддержали его действия.

Фото: JONATHAN NACKSTRAND

В письменном решении полиция заявила, что риски безопасности, связанные с сожжением, не настолько велики, чтобы оправдать отказ в удовлетворении заявки в соответствии с действующим законодательством.