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Водителя, погибшего в аварии, неоднократно наказывали за вождение в нетрезвом виде

Комментарий прокуратуры
Мерле Ралльманн
, редактор портала Pärnu Postimees
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Высокая скорость, алкоголь и пренебрежение средствами безопасности привели к тому, что два человека отправились на тот свет.
Высокая скорость, алкоголь и пренебрежение средствами безопасности привели к тому, что два человека отправились на тот свет. Фото: Politsei ja piirivalveamet

Пауль, который вчера около полудня отправил себя и своего знакомого на тот свет, а также еще троих мужчин в больницу, был жителем деревни Ахасте (Пярнумаа). Трагическая авария не стала неожиданностью для остальных жителей деревни, так как Пауль уже много раз садился за руль в нетрезвом виде. Местные несколько лет назад вызывали на него полицию, но поведение мужчины не изменилось.

Вчера произошло первое в этом году ДТП со смертельным исходом в Пярнуском уезде: двое мужчин погибли в автомобиле, который съехал с дороги в деревне Пыхара.

«Эта трагедия назревала давно!», - сказала мать нескольких маленьких детей (имя известно редакции), которая живет недалеко от Ахасте. По ее рассказам, Пауля лишали водительских прав за вождение в нетрезвом виде - он только недавно получил их обратно. «В остальном все в этой компании были дружелюбными людьми, но только очень любящими выпить», - добавила она.

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