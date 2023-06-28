Водителя, погибшего в аварии, неоднократно наказывали за вождение в нетрезвом виде

Пауль, который вчера около полудня отправил себя и своего знакомого на тот свет, а также еще троих мужчин в больницу, был жителем деревни Ахасте (Пярнумаа). Трагическая авария не стала неожиданностью для остальных жителей деревни, так как Пауль уже много раз садился за руль в нетрезвом виде. Местные несколько лет назад вызывали на него полицию, но поведение мужчины не изменилось.