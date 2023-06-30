Хочется активных выходных? Читайте, как можно провести время всей семьей

Еще из бесплатного – городские спортивные площадки. Они оборудованы практически во всех городах страны, но столице в отношении спортивного образа жизни все же равных нет – с каждым годом тренажерных площадок в Таллинне все больше, а самым крутым в настоящее время является парк Тондираба – здесь не только расположена крупнейшая в странах Балтии тренажерная площадка под открытым небом, но имеются и прекрасно оборудованные территории для занятий скейтбордом, а также скейтпарк, где проводят и тренировки для любителей роликов.

Парк Тондираба предлагает множество возможностей для семейного отдыха. Фото: Tallinna Kultuuri- ja Spordiamet

Подробная информация с адресами площадок находится ЗДЕСЬ.

Кроме того, столица на лето открыла для общественного пользования ряд стадионов. Стадионы будут открыты с 14 июня по 31 августа ежедневно с 8:00 до 21:00, за исключением государственных праздников или в случае, если они забронированы для проведения организованных тренировок.

Отдых на высоте

В Таллинне это парки развлечений Нымме и Пирита.

В обоих парках имеются подвесные трассы разного уровня сложности, опытные инструкторы все расскажут и покажут.

Парк приключений Нымме. Фото: nommeseikluspark.ee

По вторникам в Нымме цена-сюрприз для больших семей - скидка 20% для активных семей, в которых как минимум двое взрослых и два ребёнка.