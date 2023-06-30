Хочется активных выходных? Читайте, как можно провести время всей семьей

Лето почти в разгаре, погода, к счастью, радует, впереди выходные (а у кого-то вообще каникулы до сентября), за компьютером сидеть не хочется, а шашлыки были съедены еще неделю назад. Что делать? Заняться активным отдыхом – Эстония в этом отношении страна практически неисчерпаемых возможностей.
Мы собрали самые популярные возможности для активного проведения досуга – чтобы вы могли спокойно спланировать насыщенные выходные. При составлении подборки акцент делали на семейном отдыхе, стараясь выбирать занятия, не требующие такоей серьезной физической подготовки, как, например, верховая езда или катание на SUP-доске. Выбирали бесплатные и платные возможности - к сожалению, бесплатных развлечений все меньше.
Бесплатный активный отдых – идеальное сочетание. Где его искать? Конечно же, на всевозможных учебных, походных и оздоровительных тропах.
Отличная возможность спланировать отдых – заглянуть на страничку RMK Loodusega koos и выбрать подходящий маршрут.
Этот ресурс очень прост и удобен в использовании, отдельно стоит отметить, что каждый маршрут снабжен описанием, в котором перечислены различные достопримечательности, с которыми можно встретиться на пути. Хорошо то, что все тропы разного уровня сложности, поэтому можно подобрать маршрут как для спокойной семейной прогулки, так и трассу для опытного путешественника.
Хотите тропы здоровья? Тогда вам сюда. Информативный портал снабдит всей необходимой информацией вплоть до ближайших спортивных мероприятий или же мест, где расположены общественные краны с питьевой водой.
Кстати, в столице огромное количество классных троп, на которых многие еще не были. Рекомендуем к посещению тропу болота Пяэскюла, тропы долины Пирита (кстати в Клоостриметса есть и небольшой участок для экстремального велоспорта), а еще смело можно порекомендовать малоизвестную учебную тропу Клоостриметса, а также одну из длиннейших троп здоровья Тропа здоровья Нымме-Харку, которая расположена в Харку.
Еще из бесплатного – городские спортивные площадки. Они оборудованы практически во всех городах страны, но столице в отношении спортивного образа жизни все же равных нет – с каждым годом тренажерных площадок в Таллинне все больше, а самым крутым в настоящее время является парк Тондираба – здесь не только расположена крупнейшая в странах Балтии тренажерная площадка под открытым небом, но имеются и прекрасно оборудованные территории для занятий скейтбордом, а также скейтпарк, где проводят и тренировки для любителей роликов.
Подробная информация с адресами площадок находится ЗДЕСЬ.
Кроме того, столица на лето открыла для общественного пользования ряд стадионов. Стадионы будут открыты с 14 июня по 31 августа ежедневно с 8:00 до 21:00, за исключением государственных праздников или в случае, если они забронированы для проведения организованных тренировок.
Отдых на высоте
В обоих парках имеются подвесные трассы разного уровня сложности, опытные инструкторы все расскажут и покажут.
По вторникам в Нымме цена-сюрприз для больших семей - скидка 20% для активных семей, в которых как минимум двое взрослых и два ребёнка.
А в пиритаском парке любят и ценят велосипедистов: приезжайте в парк приключений на велосипеде и получите скидку -10% от обычной цены. А еще 23 и 24 августа тут будут проводить захватывающие мероприятия - ночное лазание. В темноте высота не ощущается, чувства обостряются, в общем, классное приключение гарантировано. С регистрацией поспешите, информация на сайте парка.
Конечно же, стоит упомянуть и базу отдыха Рооста – там также имеются подвесные трассы разного уровня сложности плюс множество других вариантов активного проведения досуга.
Также прекрасен и парк развлечений Кивиыли, в котором предлагается множество аттракционов. Тут можно покататься на багги, на ватрушке, на картах. А еще проверить свои силы на подвесных тропах – пройти полосу препятствий на трассах разного уровня сложности. Прекрасная тренировка гарантирована.
В Вильянди тоже имеется свой парк развлечений - Valma Seikluspark.
Лодки напрокат
Прекрасно тренирует все мышцы гребля. Прокат лодок доступен в Эстонии практически повсеместно. В столице, например, одной из самых известных лодочных баз является Пиритаская станция - Pirita Paadilaenutus. Важно: лодки бронировать заранее нельзя, в прокат их выдают в порядке живой очереди. Операторы лодочной станции пишут, что лодок много.
Прекрасное место для семейного отдыха – Паункюла. На этом водохранилище также можно арендовать лодку или катамаран. И, как обычно, бескрайни возможности Гугла – поисковая комбинация paadi rent.
Диск-гольф - новый тренд
Активный семейный досуг – это еще и классная игра под названием диск-гольф. Цель – пройти дистанцию, забросив с минимального количества попыток диск в специальные корзины, установленные на маршруте. Чтобы не заниматься перечислением бесконечных маршрутов, предложим вот такой классный ресурс. Здесь можно найти трассы для диск-гольфа, среди которых имеются как платные, так и бесплатные.