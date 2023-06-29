​«Жить захочешь – не так раскорячишься». Путин внезапно вышел к людям

Президент России, который уже несколько лет живет в строгой изоляции от внешнего мира, спустя четыре дня после «мятежа Пригожина» неожиданно вышел к сотням жителей Дербента, обнимался с ними и делал селфи. Rus.Postimees собрал объяснения по поводу внезапной смелости хозяина Кремля.
С начала пандемии COVID-19 подобраться к телу Путина без обязательного строгого двухнедельного карантина не мог никто. Практика существовала вплоть до настоящего времени. О перенесенных карантинах часто проговаривались гости президента РФ из числа тех, кого он отмечал госнаградами.
Более того, по данным Rus.Postimees, за поведением тех, кто сидел в изоляции ради получения наград, протокольных мероприятий и совещаний строго следили офицеры ФСО. Так, например, несколько недель назад на встречу Путина с Z-пропагандистами, известными как «военкоры», попали далеко не все, кто был изначально приглашен. Те, кто не смог во время двухнедельного карантина обойтись без выпивки, или нарушал запрет на контакты с посторонними в ожидании встречи с Путиным, в итоге не были на нее допущены, говорят наши источники.
Но вечером 28 июня Путин внезапно нарушил собственные параноидальные табу и вышел в народ.
Пропагандист Павел Зарубин, которому позволено перемещаться с Путиным и фиксировать его встречи, опубликовал видеоролик, где человек, похожий на президента РФ, в городе Дербент в окружении охраны подходит к ликующей толпе. Толпа, где в основном оказались женщины, стояла за металлическими заграждениями.
В лучших традициях северо-корейских ритуалов люди тянулись к вождю с восхищенными лицами и репликами. Вдруг из толпы к Путину пробралась девочка.
«Мама, сфоткай!» - кричал ребенок, пристраиваясь к Путину. Быстро у мамы не получилось, Путин едва не ушел. Но девочка чуть менее громко обратилась к президенту: «Пожалуйста, можно сфоткаться?!» Путин обнял ребенка. Мама успела сделать кадр. Путин поцеловал девочку, после чего подержался за руки с другими свидетелями «явления царя народу».
«Давненько мы такого Путина не видели», - отозвался известный провластный российский политтехнолог Евгений Минченко в своем Telegram-канале.
«Владимир Путин в Дербенте. Поцеловал девочку, женщина из толпы кричит "И меня, и меня, умоляю" - он и ее поцеловал», - услышал чуть больше остальных эксперт, который умеет зарабатывать на Кремле и его проектах.
Журналист Олег Кашин лаконично объяснил смелость Путина после серии его публичных заявлений о героическом подавлении мятежа вагнеровцев. «Хочу, как у Пригожина в Ростове», - иронизирует Кашин.
«Похож», «ПТСР (посттравматическое стрессовое расстройство - прим.ред.)», «Пишут, отменил все санитарно-карантинные меры (вообще). Может, оригинального грохнули? Или он в манию впал?», «Какие-то колеса смелые втрепал, мне тоже такие надо» - отозвались подписчики журналиста.
Кашин намекает на то, как жители Ростова-на-Дону 24 июня приветствовали главаря наемников ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, который покидал штаб Южного военного округа после окончания «марша справедливости» своих головорезов, в ходе которого были уничтожены шесть вертолетов и один самолет российской армии, а колонны наемников не дошли 200 километров до Москвы.
За четыре дня до появления Путина в Дербенте примерно также местные жители Ростова аплодировали Пригожину, пожимали руки наемникам ЧВК «Вагнер» и стремились сделать фото на память с участниками мятежа против руководства российской армии.
«То есть ближе Дагестана все это организовать не могли», - констатируют комментаторы, глядя на «хозяина русского мира» Путина в объятиях жителей кавказской республики Дагестан.
«Обеспечить восторженный прием в Москве или каком-нибудь другом русском регионе, видимо, было невозможно, поэтому пришлось лететь в национальную республику. Там админресурс людей лучше контролирует и восторженную толпу организовать проще», - рассуждает бывший спичрайтер Путина, политолог Аббас Галлямов.
«Путину настолько сильно нужна сейчас картинка в окружении людей, что ради этого он забыл даже про ковид, карантин и социальную дистанцию. Все должны видеть, что народ по-прежнему любит своего президента», - уверен эксперт.
Читатели политолога удивляются вере в то, что Путин в кадре – настоящий президент РФ.
«Три года сидел в бункере, с министрами за 10-метровым столом встречался, на пресс-конференциях и всяких там федеральных собраниях между трибункой его и рядами зрителей полоса отчуждения в 50 метров, и тут прям в толпе в окружении людей? Ничего себе его долбануло», - пишут пользователи соцсетей, впечатленные смелостью человека, на чье имя Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест.
На что Галлямов реагирует видеоцитатой из народного российского фильма 90-х «Особенности национальной охоты», где парнокопытное животное умудрилось выжить после того, как его поместили в отсек для бомб реактивного самолета и попытались сбросить на землю.
Вообще очередной удивительный поступок Путина скорее вызывает у наблюдателей желание посмеяться, чем серьезно анализировать случившееся. Тот же Галлямов предложил еще одну видеоцитату, чтобы представить, как кураторы внутренней политики РФ в Администрации президента Путина придумывали весь этот сюжет с объятиями толпы.
Фанаты теории о том, что у Путина есть двойники на разные случаи, предсказуемо ищут различия в анатомии того, кого показали россиянам на кадрах из Дербента, и того, кто пафосно вещал о единстве россиян и рисках гражданской войны после пригожинского мятежа.
Риторику про двойника по кличке «парадный» не разделяет политолог Федор Крашенинников.
«Конспирология про двойников - для самых маленьких, вот, что я думаю», - пишет известный аналитик российской действительности.
«У Владимира Владимировича нет двойников, а то, что его видели одновременно в Москве и Дагестане и такими разными - это зрительный обман и досужие домыслы», - заявил Дмитрий Песков в четверг, второй раз за два месяца пытаясь остановить сплетни про дублеров своего начальника.
Но мысли про двойников уже не остановить. Хотя понимание масштабов страхов Путина могло бы объяснять даже самые коварные вопросы наблюдателей.
Ажиотаж соцсетей обнуляет журналист Сергей Ковальченко в своем Telegram-канале «Занимательная конспирология».
«Если бы Путин приехал в Ростов-на-Дону 24 июня и лично пришел к вагнеровцам, усмирил бы бунт, вот это был бы номер, а так, выйти к подготовленной публике любой дурак может», - отмечает эксперт.
Стоит отметить, что на сайте Кремля нет фото, видео, или даже букв о том, что в среду вечером 28 июня Владимир Путин осмелел настолько, что вышел к толпе жителей Дагестана.
Злые языки в анонимных-каналах шепчутся, что во время визита Путина на юг России в город Дербент, который находится в 900 километрах по прямой от прогремевшего на весь мир несколько дней назад Ростова-на Дону, пообщаться с Путинным хотели отнюдь не только восторженные фанаты. Якобы встретиться с президентом пыталась группа матерей и вдов солдат, погибших в Украине, но их не подпустили к телу.