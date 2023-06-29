​«Жить захочешь – не так раскорячишься». Путин внезапно вышел к людям

С начала пандемии COVID-19 подобраться к телу Путина без обязательного строгого двухнедельного карантина не мог никто. Практика существовала вплоть до настоящего времени. О перенесенных карантинах часто проговаривались гости президента РФ из числа тех, кого он отмечал госнаградами.



Более того, по данным Rus.Postimees, за поведением тех, кто сидел в изоляции ради получения наград, протокольных мероприятий и совещаний строго следили офицеры ФСО. Так, например, несколько недель назад на встречу Путина с Z-пропагандистами, известными как «военкоры», попали далеко не все, кто был изначально приглашен. Те, кто не смог во время двухнедельного карантина обойтись без выпивки, или нарушал запрет на контакты с посторонними в ожидании встречи с Путиным, в итоге не были на нее допущены, говорят наши источники.