В начале лета украинские дети покинули паром в порту Таллинна, но память о проведенном там времени осталась. Там где стоял паром, на котором жили убежавшие от войны юные украинцы, открылась выставка их фотографий «Дом на Корабле». Rus.Postimees увидел эти кадры одним из первых. Смотрите нашу фотогалерею.
Таллиннский «Дом на Корабле» останется в памяти тысяч украинцев и на сотнях фотографий
Летний вечер. Таллиннский порт. Терминал А. Группа подростков, журналистов и сотрудников досугового центра OGOGO стоят около сетчатого забора, который перекрыл путь к причалу, где стоял паром Isabelle, ставший в 2022 году домом для тысяч украинских беженцев.
Солнце беспощадно, но все радуются общению друг с другом, не отвлекаясь на такие мелочи, как жара. К тому же, на ярком солнце виднее грусть на лицах тех, кто был вынужден покинуть свои дома, зачастую проехать через страну, разрушившую их прежнюю жизнь, и найти укрытие в Эстонии.
Выставка составлена из работ, которые дети из Украины сделали во время обучения искусству работы с фотокамерой в своем временном доме на волнах. И выставлена здесь лишь малая часть того, чему научились вынужденные переселенцы.
Образовательный курс был разработан и проведен Верой Пироговой, Софией Бабий, Валентиной Корабельниковой при поддержке Canon Young People Programme, KiNO course и Robogo MTU.
Программа Canon Young People Programme (YPP) проводится в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке (EMEA) с целью дать молодым людям возможность высказаться и создать лучшее и более устойчивое будущее, познакомив их с возможностями визуального повествования, в соответствии с целями устойчивого развития Организации Объединенных Наций. KiNO course – это программа бесплатных мастер-классов для украинских подростков, мероприятия которой проводятся онлайн, а также офлайн в Эстонии, Великобритании и Канаде.
Помимо освоения азов фотографирования, проект позволил детям учиться коммуницировать в незнакомой среде.
«Ребятам ведь нужно было подходить к незнакомым людям и спрашивать: можно ли вас сфотографировать? Мне кажется, это и взрослому человеку трудно сделать, не то что подростку, ребенку. Но, например, девочка Тома смогла получить разрешение на съемку не только у тех, кого она лично знает, но и незнакомых для нее людей. Мне это греет душу», - рассказала на открытии выставки куратор занятий Вера Пирогова.
«Фотовыставка "Дом на корабле" - это возможность прочувствовать атмосферу, царившую на пароме все месяцы работы центра временного размещения беженцев, и убедиться в том, что в любой сложной ситуации есть место творчеству и искусству, - говорит куратор досугового центра OGOGO Александра Российкина. – Паром Isabelle был домом для тысяч украинцев с апреля 2022 года по конец мая 2023 года. Мы здесь работали десять месяцев. На выставке представлены работы тех, кто согласился их показать. Кто-то из них остался в Эстонии, кто-то уехал».
О том, как работал центр OGOGO на пароме, Александра ранее рассказывала в большом интервью Rus.Postimees.
Каждый стенд, который появился на ограде в порту, представляет работы одного автора. Например, на работе с фотографиями, которые немного размыты, собраны кадры 12-летней девочки. С помощью долгой выдержки фотоаппарата она попыталась передать ощущения от жизни на волнах, которые покачивают даже такое крупное судно, как паром.
На церемонию открытия выставки пришли некоторые из ее авторов. Каждый юный фотохудожник получил подарки и дипломы от компании Canon, которая изначально помогала работе досугового центра.
Дети, которые в самые непростые первые месяцы своей жизни в Таллинне занимались фото вместе с волонтерами OGOGO, общались со своими учителями как со старыми друзьями.
«Ты уже шпрехаешь по-эстонски?» - спрашивали волонтеры свою недавнюю ученицу, с которой после окончания жизни на пароме они видятся не так регулярно, как раньше.
«Я всего год здесь. Сложный язык. Пока нет. Но хожу на акробатику!» - отвечая, хитро прищуривалась девочка, которая не успела к открытию выставки, потому что ее семья постоянно занята решением множества разных проблем новой жизни на новом месте.
Занятия на пароме сильно отличались от того, как девушки волонтеры работали раньше с теми детьми, кто интересуется фотографией, рассказала Rus.Postimees студентка BFM Таллинского Университета Вера Пирогова.
- Вы же с детьми работали и до войны. Как можно описать принципиальную разницу занятий с этими ребятами?
- Тут было важно, что сами эти занятия помогали ребятам переключаться и отвлекаться от той реальности, которая их накрыла. У меня параллельно были онлайн-курсы с подростками из Запорожья. И когда их там бомбили. Была просто жесть… Пишешь после очередного удара: «Ребята, отпишитесь». И тебе приходят постепенно ответы: «Все нормально». И ты думаешь: «***». В Эстонии с этим полегче. Ну и в общении с этими ребятами - нужно быть более внимательными и тактичными. Кто-то просто плакал, потому что папа остался там, а он оказался тут. Самое важное было на наших занятиях – человеческое общение. Детям важно быть в хорошей компании, чтобы хотя бы на полтора часа отвлечься от проблем. Мы с ними часто просто тусили.
- Сколько ребят прошло через ваш курс?
- Около двадцати человек.
- А какой средний возраст был у тех, кто тянулся к фотокамере?
- 12-13 лет. Были совсем малыши, но они скорее потусить за компанию приходили. Ребята просто приходили и просили дать им фотоаппараты.
- Откуда у вас столько камер?
- Это все нам дал Canon. У них есть программа: Canon Young People Programme, которая поддерживает образовательные проекты. Потом мы камеры им вернули.
- Все целым осталось?
- Да! Каждому, кому давалась камера, она давалась при условии, что она будет непременно надета на шею. Обязательно на ремешке.
- Базовое правило в работе с фототехникой.
- Залог успеха – ремешок. В хорошем смысле (улыбается).
- В Таллинне много мест, профессионально связанных с фотомастерством, какое-то взаимодействие завязалось?
- Мы к ним ходили. Просили место, чтобы выставку сделать. Нам сказали, что это не их формат. Поэтому мы здесь. Мы много, к кому обращались на предмет возможности просто выставиться. Но не сложилось ни с кем. Было грустно.
- Может, вы были слишком требовательны?
- Нет. Может быть, фишка в том, что люди загружены просто… Лето. А может просто так принято. Такая закрытость.
- Что дальше?
- Это все не разовая и не временная история. Во-первых, Саша продолжает заниматься досуговым центром для детей – OGOGO. Ну, а мы делаем параллельно онлайн-курс по фото и кино. Потому что мы работаем и с ребятами, которые остаются в Украине.
- А кушаете вы что?
- (Улыбается) Мы активно ищем спонсоров.
«Сейчас мы работаем в помещении по адресу Raua, 39. Это формат детского садика и летнего лагеря. К нам вернулись дети, которые с нами занимались на пароме. И желающих очень много. Две недели назад детей было человек 10. Сегодня уже больше 40. Все ребята украинцы. Приходит новый ребенок, занимается, а потом приводит своих друзей. Ищем новые помещения для всех желающих. С детьми работают педагоги в основном из Украины. У детей есть робототехника, английский язык, шахматы, искусство. Скоро, наконец, начнем заниматься с психологом», - рассказала в свою очередь Александра Российкина о том, как работает OGOGO сегодня.
Фотовыставка «Дом на корабле» будет доступна до конца июля 2023 года.
Посмотреть работы может любой желающий. Они висят на металлическом заборе справа от терминала А порта, недалеко от пешеходного моста.
Поддержать досуговый центр OGOGO, работающий для детей украинских беженцев, вы можете, используя реквизиты с сайта организации.
Поддержать проект KiNO, который занимается фото и видео с украинскими подростками, можно на их сайте.