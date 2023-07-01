Таллиннский «Дом на Корабле» останется в памяти тысяч украинцев и на сотнях фотографий

Дети, которые в самые непростые первые месяцы своей жизни в Таллинне занимались фото вместе с волонтерами OGOGO, общались со своими учителями как со старыми друзьями. «Ты уже шпрехаешь по-эстонски?» - спрашивали волонтеры свою недавнюю ученицу, с которой после окончания жизни на пароме они видятся не так регулярно, как раньше. «Я всего год здесь. Сложный язык. Пока нет. Но хожу на акробатику!» - отвечая, хитро прищуривалась девочка, которая не успела к открытию выставки, потому что ее семья постоянно занята решением множества разных проблем новой жизни на новом месте.

- Тут было важно, что сами эти занятия помогали ребятам переключаться и отвлекаться от той реальности, которая их накрыла. У меня параллельно были онлайн-курсы с подростками из Запорожья. И когда их там бомбили. Была просто жесть… Пишешь после очередного удара: «Ребята, отпишитесь». И тебе приходят постепенно ответы: «Все нормально». И ты думаешь: «***». В Эстонии с этим полегче. Ну и в общении с этими ребятами - нужно быть более внимательными и тактичными. Кто-то просто плакал, потому что папа остался там, а он оказался тут. Самое важное было на наших занятиях – человеческое общение. Детям важно быть в хорошей компании, чтобы хотя бы на полтора часа отвлечься от проблем. Мы с ними часто просто тусили.



- Сколько ребят прошло через ваш курс?



- Около двадцати человек.

