«В основном жертвуют россияне». Кто и почему работает с детьми украинцев на пароме в порту

- Какой вопрос ребенка вас удивил больше всего за этот год?



- Ну вот это и был вопрос, точно ли я за Украину. Мы тогда с этим мальчиком очень долго говорили о том, что, к счастью, далеко не все россияне хотят этой войны. Я объясняла, почему я осталась в Эстонии и как мне важно иметь возможность быть сейчас среди украинцев и помогать им.



Еще была у нас одна девочка с мамой, которые в итоге не остались в Эстонии и уехали в другую страну. Так вышло, что мы очень сблизились, и перед их вылетом мы встретились, чтобы повидаться в последний раз. Я подозревала, что мне будет сложно прощаться, но всё равно не смогла сдержать эмоций. Я тогда носила на лацкане пальто брошку-ласточку, и мне захотелось подарить ее девочке. Пока я ее снимала, я рассказывала о том, что эта птичка символизирует в Эстонии, и в этот момент мы вместе с мамой расплакались, а девочка сказала: «Ну началось. Вы так и будете плакать постоянно?!». В общем, и смех и грех. Тоже этот вопрос был неожиданным, но уже в позитивном ключе, заземлил нас с мамой.

