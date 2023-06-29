Следует ли ужесточить требования к мониторингу в водных центрах? Государство медлит

За изменение постановления, регулирующего безопасность общественных бассейнов и водных центров, отвечает министр социальных дел. В настоящее время действует положение, созданное 15 лет назад, и предприятия вправе решать, сколько они инвестируют в обучение персонала. В статье, опубликованной 15 марта в Pärnu Postimees, Герт Тедер, возглавляющий НКО «Эстонский союз спасателей на воде» и одновременно являющийся оперативным дежурным Спасательного департамента, отметил, что в Эстонии есть бассейны, где спасателей заменили камеры, за которыми следит человек, который также выдает ключи у стойки.