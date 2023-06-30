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Десять дней в должности: министр экономики Финляндии уходит в отставку из-за скандала

rus.postimees.ee
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Вильгельм Юннила.
Вильгельм Юннила. Фото: EEVA-MARIA BROTHERUS

Министр экономического развития Финляндии Вильгельм Юннила, оказавшийся в эпицентре скандала, решил покинуть свой пост, поскольку считает, что не сможет должным образом справляться со своими обязанностями, передает Yle.

Министерский срок Юннила оказался самым коротким за всю историю Финляндии - всего десять дней.

«Несмотря на вотум доверия, полученный мной от партии и парламента, я считаю, что, с точки зрения будущего нашего правительства и репутации страны, я не могу должным образом продолжать выполнять свои обязанности на посту министра», - заявил он.

Причиной вспыхнувшего в Финляндии скандала послужили выступления Юннила, в которых он заигрывал с нацистской риторикой, а также участие министра в различных мероприятиях, связанных с ультраправыми организациями.

Сам Юннила принес официальные извинения за свои поступки и назвал их «инфантильной шуткой».

Подробнее о скандале читайте здесь

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