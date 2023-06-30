Десять дней в должности: министр экономики Финляндии уходит в отставку из-за скандала

Министерский срок Юннила оказался самым коротким за всю историю Финляндии - всего десять дней.

«Несмотря на вотум доверия, полученный мной от партии и парламента, я считаю, что, с точки зрения будущего нашего правительства и репутации страны, я не могу должным образом продолжать выполнять свои обязанности на посту министра», - заявил он.

Причиной вспыхнувшего в Финляндии скандала послужили выступления Юннила, в которых он заигрывал с нацистской риторикой, а также участие министра в различных мероприятиях, связанных с ультраправыми организациями.

Сам Юннила принес официальные извинения за свои поступки и назвал их «инфантильной шуткой».