Стрелявший в аэропорту Кишинева оказался участником ОПГ

Устроивший стрельбу в аэропорту Кишинева мужчина - гражданин Таджикистана Рустам Ашуров, которого разыскивают в стране как члена организованной преступной группы, ранее похитившей человека. Об этом в субботу, 1 июля, сообщает генпрокуратура Таджикистана.

По данным ведомства, вечером 23 июня на одной из улиц в Душанбе группа человек напала на первого зампредседателя АООТ «Ориенбанк» Шухрата Исматуллоева. Мужчину посадили в автомобиль, «применив физическую силу», после чего машина скрылась. МВД Таджикистана объявило награду в 30 тысяч долларов за информацию, которая поможет найти похищенного, но по состоянию на 1 июля это не принесло результата.

Следствие установило, что «одним из участников организованной преступной группы является Ашуров Рустам Каримович», сообщает прокуратура - после совершения преступления он сбежал из страны в Турцию, откуда, предположительно, хотел добраться в ЕС через Молдову.

У преступника возникли проблемы на границе

Стрельба в аэропорту началась после того, как сотрудники паспортного контроля отказали мужчине во въезде в страну. Иностранца решили сопроводить в стерильную зону для оформления возвращения в страну отправления, но он выхватил пистолет у полицейского и начал стрельбу.

В результате этого смертельные ранения получили два сотрудника пограничной полиции и службы безопасности аэропорта, а также ранен один пассажир. Мужчина попытался забаррикадироваться в одном из помещений аэропорта с заложниками, но был ранен и задержан.