Змеиное гнездо «Вагнера» ⟩ Польша направляет дополнительные войска на границу с Беларусью

«В понедельник и вторник на охрану белорусской границы будут направлены 500 полицейских и бойцов контртеррористического подразделения», - цитирует заместителя министра польское радио.

Побожий отметил, что на эту меру пришлось пойти после того, как стало известно, что в Беларусь перебрасывается ЧВК «Вагнер». «В повышенную боевую готовность также был приведен личный состав двух пограничных частей, это 5 тысяч человек, к ним присоединились еще 2 тысячи военнослужащих», - сказал он.

«500 полицейских и сотрудников контртеррористического подразделения являются сдерживающим фактором на случай возможных, но маловероятных событий».

Польские пограничники заявили вчера, что за день до этого 187 человек пытались незаконно проникнуть в Польшу из Беларуси, и это число неуклонно растет в последние месяцы, хотя оно значительно ниже показателя 2021 года.

Представитель польской пограничной службы сказал, что польские патрули на границе столкнулись с более агрессивным поведением за последние два месяца. «Группы ведут себя более агрессивно. Было много нападений на польские патрули. В этом году было повреждено 17 автомобилей, 13 из них только в июне», - сообщила агентству Reuters представитель польской пограничной службы Анна Михальска.

Мы предполагаем, что «вагнеровцы» отправятся в Беларусь не для восстановления, а для выполнения миссии. Она [миссия] может быть направлена против Польши, а также против Литвы или Украины», - пояснил Станислав Зарынь, координатор сил специального назначения в МВД Польши.

Вице-премьер Польши Ярослав Качиньский, который также является лидером правящей в Польше партии «Право и справедливость» (PiS), заявил на прошлой неделе, что, по его мнению, в Беларуси уже находятся 8 000 наемников «Вагнера». «Присутствие "Вагнера" в Беларуси может означать новую фазу гибридной войны, которая будет намного сложнее той, с которой мы имели дело до сих пор», - заявил он.