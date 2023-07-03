Евросоюз начал расследовать преступления россиян в Украине

Сегодня, 3 июля, в Гааге заработал Международный центр по расследованию преступлений агрессии против Украины. Центр будет собирать и анализировать доказательств для будущих судебных процессов на национальном и международном уровне.
Международный центр по расследованию преступлений агрессии против Украины в Гааге (ICPA) работает на базе Евроюста (Агенство ЕС по сотрудничеству в уголовном процессе - прим.ред.).
Основная цель центра - расследование агрессии России против Украины и поддержка будущих судебных процессов. Для этого от разных стран Евросоюза выберут прокуроров, которые уже участвуют в Совместной следственной группе по Украине.
Привлеченные эксперты смогут ежедневно работать вместе, быстро обмениваться доказательствами и согласовывать общую стратегию. Евроюст обеспечит юридическую, финансовую и материально-техническую поддержку, в том числе для хранения и анализа доказательств.
Эта работа необходима для подготовки к будущим судебным процессам, будь то национальные или международные суды, включая возможный трибунал по делу о преступлении агрессии или Международный уголовный суд (МУС) по преступлениям, подпадающим под его юрисдикцию.
Напомним, что 17 марта этого года Международный уголовный суд в Гааге выдал международные ордера на арест президента России Владимира Путина, а также уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Их обвиняют в депортации украинских детей. Их преступления должны быть расследованы и доказаны в суде.
Именно поэтому сбор доказательств является крайне важным на этапе подготовки к будущим процессам. К сожалению, сбор доказательств на территориях, расположенных близко к фронту, опасен для жизни. Так, сегодня стало известно, что в Украине погибла писательница и волонтер Виктория Амелина. Она находилась на освобожденных от российской оккупации территориях, где собирала доказательства военных преступлений против гражданских.
27 июня Амелина была в пиццерии в центре Краматорска, когда по ресторану был нанесен ракетный удар российскими военными. В числе погибших были дети.
При участии международного сообщества уже создавали международные трибуналы для привлечения к ответственности виновных в преступлениях против человечности.
1. Международный военный трибунал в Нюрнберге (1945 - 1946) для расследования преступлений нацистов в годы Второй мировой войны.
2. Международный трибунал по бывшей Югославии (1993 - 2017) для расследования преступлений во время войны на Балканах.
3. Международный трибунал по Руанде (1994 - 2015), который провел процесс для привлечения к ответственности лиц, виновных в геноциде народности тутси в Руанде в 1994 году.
4. Суд по Камбодже (2006 - настоящее время) для наказания лиц, причастных к массовым казням в период правления «красных кхмеров».