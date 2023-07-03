Евросоюз начал расследовать преступления россиян в Украине

27 июня Амелина была в пиццерии в центре Краматорска, когда по ресторану был нанесен ракетный удар российскими военными. В числе погибших были дети.

При участии международного сообщества уже создавали международные трибуналы для привлечения к ответственности виновных в преступлениях против человечности.

1. Международный военный трибунал в Нюрнберге (1945 - 1946) для расследования преступлений нацистов в годы Второй мировой войны.

2. Международный трибунал по бывшей Югославии (1993 - 2017) для расследования преступлений во время войны на Балканах.

3. Международный трибунал по Руанде (1994 - 2015), который провел процесс для привлечения к ответственности лиц, виновных в геноциде народности тутси в Руанде в 1994 году.

4. Суд по Камбодже (2006 - настоящее время) для наказания лиц, причастных к массовым казням в период правления «красных кхмеров».