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Пригожину вернули изъятые во время мятежа миллиарды и золотые слитки

Денег вернули в два с половиной раза больше, чем забрали
rus.postimees.ee
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Жители Ростова-на-Дону приветствовали Евгения Пригожина аплодисментами, когда он выехал из штаба Южного военного округа РФ вечером 24 июня 2023 года. Некоторые успели пожать руку главарю ЧВК Вагнера, кто-то даже сделать селфи.
Жители Ростова-на-Дону приветствовали Евгения Пригожина аплодисментами, когда он выехал из штаба Южного военного округа РФ вечером 24 июня 2023 года. Некоторые успели пожать руку главарю ЧВК Вагнера, кто-то даже сделать селфи. Фото: AP Photo / Scanpix

Силовики России вернули шефу ЧВК «Вагнер» миллиарды рублей и золото, которые были изъяты из офиса Пригожина во время нашумевшего похода его боевиков на Москву.

Крупная сумма наличных, которая по нынешнему курсу рубля превышает 100 миллионов евро, возвращена главарю ЧВК «Вагнер» Евгению Пригожину. Об этом со ссылкой на свои источники в силовых структурах 4 июля сообщает петербургское издание «Фонтанка.ру».

Коробки с пятитысячными рублевыми купюрами были обнаружены в микроавтобусе около офиса Пригожина и изъяты в рамках расследования уголовного дела, которое ФСБ оперативно возбудила в ночь на 24 июня после начала похода вагнеровцев на Ростов-на-Дону и Москву. Тогда «Фонтанка» сообщала об изъятии 4 миллиардов рублей.  

Тогда же из офиса Пригожина вынесли несколько золотых слитков и несколько килограммов белого порошка. Чекисты расследовали дело всего несколько дней и оперативно его закрыли после того, как Евгений Пригожин отменил марш на российскую столицу и покинул страну.

«К вечеру воскресенья, 2 июля, Евгению Пригожину возвратили всю сумму и ценности. Однако на самой процедуре он не присутствовал. По предварительным данным, бизнесмен находился в Москве, - сообщает «Фонтанка.ру». - За деньгами вместо него приехал его водитель с доверенностью. Понятно, что вряд ли при выдаче пересчитывали 10 миллиардов, ведь даже при помощи нескольких банковских машинок это заняло бы минимум полдня». Таким образом, сумма в 4 миллиарда каким-то образом превратилась в 10 миллиардов рублей.

Также издание не знает, грузил ли возвращенные миллиарды водитель сам, или ему помогли. «Общий вес такой суммы в пятитысячных купюрах достигает пары тонн», - делится знаниями автор публикации, бывший оперативник уголовного розыска и заместитель главного редактора «Фонтанки» Евгений Вышенков.

О судьбе белого порошка, который силовики уносили из офиса Пригожина в Петербурге 24 июля вместе с золотом, не сообщается.

В день обысков Пригожин не отрицал отношения к деньгам, утверждая, что они предназначались для выплаты зарплаты наемникам и компенсаций семьям погибших наемников.

Владимир Путин после завершения мятежа публично признавал, что российская власть финансирует ЧВК «Вагнер». По словам российского президента, только в 2022 году на наемников Пригожина страна потратила 86 миллиардов рублей. В 2021 году, комментируя стычки вагнеровцев с французами в Африке, он категорически отрицал причастность российского государства к деятельности наемников Евгения Пригожина.

Вечером 3 июля Евгений Пригожин прервал долгое молчание и заявил, что его наемники продолжают свою работу.

«В ближайшее время, я уверен, что вы увидите наши следующие победы на фронте», - цитировал бывшего путинского повара близкий к ЧВК «Вагнер» Telegram-канал.

По данным западных СМИ, в настоящее время в Беларуси уже развернут крупный полевой лагерь, который может быть связан с наемниками Пригожина. По словам представителя пограничной службы Украины, Беларусь может принять до 8 000 солдат ЧВК «Вагнер» из России.

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