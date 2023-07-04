Силовики России вернули шефу ЧВК «Вагнер» миллиарды рублей и золото, которые были изъяты из офиса Пригожина во время нашумевшего похода его боевиков на Москву.
Пригожину вернули изъятые во время мятежа миллиарды и золотые слитки
Крупная сумма наличных, которая по нынешнему курсу рубля превышает 100 миллионов евро, возвращена главарю ЧВК «Вагнер» Евгению Пригожину. Об этом со ссылкой на свои источники в силовых структурах 4 июля сообщает петербургское издание «Фонтанка.ру».
Коробки с пятитысячными рублевыми купюрами были обнаружены в микроавтобусе около офиса Пригожина и изъяты в рамках расследования уголовного дела, которое ФСБ оперативно возбудила в ночь на 24 июня после начала похода вагнеровцев на Ростов-на-Дону и Москву. Тогда «Фонтанка» сообщала об изъятии 4 миллиардов рублей.
Тогда же из офиса Пригожина вынесли несколько золотых слитков и несколько килограммов белого порошка. Чекисты расследовали дело всего несколько дней и оперативно его закрыли после того, как Евгений Пригожин отменил марш на российскую столицу и покинул страну.
«К вечеру воскресенья, 2 июля, Евгению Пригожину возвратили всю сумму и ценности. Однако на самой процедуре он не присутствовал. По предварительным данным, бизнесмен находился в Москве, - сообщает «Фонтанка.ру». - За деньгами вместо него приехал его водитель с доверенностью. Понятно, что вряд ли при выдаче пересчитывали 10 миллиардов, ведь даже при помощи нескольких банковских машинок это заняло бы минимум полдня». Таким образом, сумма в 4 миллиарда каким-то образом превратилась в 10 миллиардов рублей.
Также издание не знает, грузил ли возвращенные миллиарды водитель сам, или ему помогли. «Общий вес такой суммы в пятитысячных купюрах достигает пары тонн», - делится знаниями автор публикации, бывший оперативник уголовного розыска и заместитель главного редактора «Фонтанки» Евгений Вышенков.
О судьбе белого порошка, который силовики уносили из офиса Пригожина в Петербурге 24 июля вместе с золотом, не сообщается.
В день обысков Пригожин не отрицал отношения к деньгам, утверждая, что они предназначались для выплаты зарплаты наемникам и компенсаций семьям погибших наемников.
Владимир Путин после завершения мятежа публично признавал, что российская власть финансирует ЧВК «Вагнер». По словам российского президента, только в 2022 году на наемников Пригожина страна потратила 86 миллиардов рублей. В 2021 году, комментируя стычки вагнеровцев с французами в Африке, он категорически отрицал причастность российского государства к деятельности наемников Евгения Пригожина.
Вечером 3 июля Евгений Пригожин прервал долгое молчание и заявил, что его наемники продолжают свою работу.
«В ближайшее время, я уверен, что вы увидите наши следующие победы на фронте», - цитировал бывшего путинского повара близкий к ЧВК «Вагнер» Telegram-канал.
По данным западных СМИ, в настоящее время в Беларуси уже развернут крупный полевой лагерь, который может быть связан с наемниками Пригожина. По словам представителя пограничной службы Украины, Беларусь может принять до 8 000 солдат ЧВК «Вагнер» из России.