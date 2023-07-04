Пригожину вернули изъятые во время мятежа миллиарды и золотые слитки

Крупная сумма наличных, которая по нынешнему курсу рубля превышает 100 миллионов евро, возвращена главарю ЧВК «Вагнер» Евгению Пригожину. Об этом со ссылкой на свои источники в силовых структурах 4 июля сообщает петербургское издание «Фонтанка.ру».

Коробки с пятитысячными рублевыми купюрами были обнаружены в микроавтобусе около офиса Пригожина и изъяты в рамках расследования уголовного дела, которое ФСБ оперативно возбудила в ночь на 24 июня после начала похода вагнеровцев на Ростов-на-Дону и Москву. Тогда «Фонтанка» сообщала об изъятии 4 миллиардов рублей.



Тогда же из офиса Пригожина вынесли несколько золотых слитков и несколько килограммов белого порошка. Чекисты расследовали дело всего несколько дней и оперативно его закрыли после того, как Евгений Пригожин отменил марш на российскую столицу и покинул страну.

«К вечеру воскресенья, 2 июля, Евгению Пригожину возвратили всю сумму и ценности. Однако на самой процедуре он не присутствовал. По предварительным данным, бизнесмен находился в Москве, - сообщает «Фонтанка.ру». - За деньгами вместо него приехал его водитель с доверенностью. Понятно, что вряд ли при выдаче пересчитывали 10 миллиардов, ведь даже при помощи нескольких банковских машинок это заняло бы минимум полдня». Таким образом, сумма в 4 миллиарда каким-то образом превратилась в 10 миллиардов рублей.