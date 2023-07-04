Elron: в июле движение поездов будет нарушено в течение трех выходных

«В течение трех выходных все идущие в западном направлении на участке Таллинн-Пяэскюла поезда будут заменены автобусами, - сообщил менеджер по коммуникациям Elron Кристо Мяэ. - Кроме того, в связи с ремонтом в течение трех выходных последний поезд из Таллинна в Аэгвийду будет отправляться на 10 минут позже, в 22:55, и первый поезд из Аэгвийду в Таллинн - также на 10 минут позже, в 5:58».

Поезда на участке Таллинн-Пяэскюла будут заменены автобусами 8-9 июля, 15-16 июля и 22-23 июля. «Поезда будут отправляться от станции Пяэскюла, куда можно будет добраться на подменном автобусе, который проедет вдоль железной дороги по всем остановкам поезда», - добавил Мяэ.

Перевозить велосипеды на подменных автобусах нельзя. Пассажиров в инвалидных колясках просят сообщать предприятию Elron о своих пожеланиях относительно поездки по электронной почте abi@elron.ee перед поездкой, чтобы по возможности можно было организовать автобус с низким полом.