Стоимость пива шокировала посетителей Уимблдона

Британские СМИ пишут, что и еда, и напитки стоят на турнире сейчас значительно дороже по сравнению с прошлым годом. Например, за пирожок с сосиской придется выложить 5,6 евро, маленькая упаковка конфет Skittles стоит 4,9 евро. Особенно высока стоимость пива – за пинту просят от 8,4 до 8,8 евро. В прошлом году пинта пива стоила 7,1 – 7,6 евро.

Бутылка шампанского обойдется от 101 до 110 евро.

Такие высокие цены действуют и для персонала Уимблдонского турнира – в столовой за тарелку пасты придется отдать 23 евро.

Единственное, на что цена в этом году не поднялась, это десерт. Клубника со взбитыми сливками стоит 2,9 евро.

«Если есть что-то, чему я научился на Уимблдоне, так это то, что я больше никогда не буду ныть о высоких ценах на Australian Open», - написал один из любителей тенниса в Twitter.

«За пиво девять евро? Нет, спасибо», - написал другой.