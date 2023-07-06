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ИЩИТЕ ВТОРУЮ РАБОТУ ⟩ Аналитик Банка Эстонии: население потратило большую часть сбережений

Елена Поверина
, ведущая видеорубрики
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  • Торговля и промышленность ушли в глубокий минус
  • В уравнении с ценами очень много неизвестных
  • Спрос падает, услуги продолжат дорожать

Что подорожает в Эстонии во втором полугодии? Ожидает ли Банк Эстонии замедления роста цен на продовольствие? Падение экономики и рост безработицы – это надолго?

На вопросы Rus.Postimees ответила в прямом эфире старший экономист Банка Эстонии, доктор наук Наталья Вийльманн.

Выдержки из беседы:

– Когда цены придут к равновесию?

– Равновесием можно считать ситуацию, когда экономику уже не будоражит и нет большого шторма. Сейчас на рынке еще очень напряженная ситуация. В минувшем году экономика Эстонии и ЕС в целом пережила высочайшую инфляцию, в марте 2022 года она достигла в нашей стране 25%. Высокие цены на энергоносители повлияли на все другие цены.

В некоторых странах решили сгладить последствия, Эстония выбрала более жесткий вариант. В данном случае предпочтение отдается не медленному лечению экономики, а ликвидации пораженных мест.

В результате стали дорожать продукты питания, другие товары и услуги, увеличилось давление на зарплаты, экономический рост во всей еврозоне замедлился. Спад экономики Эстонии продолжается с прошлого года.

Когда пушки гремят, экономика отходит на второй план. Во время пандемии было то же самое. Сначала – вакцины, а потом уже экономика.

На первом плане оказалась необходимость заниматься вопросами обороны и другими неотложными темами.

– В итоге, что мы имеем? Замедлится ли рост цен на продовольствие в ближайшее полугодие?

– Скорее всего, замедлится. Хотя очень многое будет зависеть от погодных условий, урожайности во всем мире. В этом уравнении – очень много неизвестных.

Даже если кофе и сахар продолжат дорожать, резкого роста цен мы уже не предвидим. Покупательская способность потеряла запас прочности.

Потребительская корзина в Эстонии за два года подорожала больше, чем на треть. В абсолютных цифрах это 33–34%. В Европе – в два раза меньше.

При этом лишь немногие зарплаты и пенсии повысились на ту же сумму.

В результате, имевшиеся сбережения уже проели, снятые со второй пенсионной ступени деньги тоже потрачены.

Новые сбережения уже не копятся в прежних темпах. Жировая прослойка, по сути, исчерпана. В такой ситуации поднимать цены сложно.

Возможности для роста инфляции сократились. Мы пока не говорим о снижении, но она затихает. Уровень инфляции уже опустился ниже 10%. Тенденция продолжится до конца года. Конечно, и в этом уравнении остаются неизвестные. Прежде всего они связаны с энергоносителями.

– Что подорожает во втором полугодии? Где нет предпосылок для иного расклада?

– Услуги продолжат дорожать более быстрыми темпами. Больше половины себестоимости услуг составляет зарплата работника. Многие люди сейчас требуют в жесткой форме повышения оплаты труда, поскольку увеличившиеся на треть цены пробили брешь в бюджетах многих семей и пенсионеров.

– Тем самым хлеб, сыр и молоко тоже подорожают, поскольку удорожание услуг отразится и на всех товарах, их нужно доставлять на заводы и в магазины.

– Любые товары зависят от стоимости услуг.

– Спад экономики преодолим?

– Оптимисты скажут, что хуже уже не будет. По всем прогнозам, спад не превысит нынешней отметки в –3,2%. Во втором квартале этого года по-прежнему сохраняется очень большая неопределенность, поскольку уже очевидно, что торговля и промышленность показывают очень глубокий минус. Как справляются другие сектора экономики, мы пока еще не знаем.

Второе полугодие, согласно прогнозам, должно выглядеть более оптимистично. Тому есть несколько причин: темпы инфляции замедлились, а в экономике других стран ЕС наметился медленный рост.

Покупательская способность продолжает ухудшаться, но более медленными темпами.

Если стрессовое состояние экономки затянется, то, к сожалению, могут посыпаться рабочие места.

– Предприятия уже закрываются почти каждую неделю…

– Пока всё в пределах терпимости. Дешевые рабочие руки на фоне притока беженцев отсрочили рост безработицы. До сих пор мы наблюдали достаточно высокую занятость.

– Однако за последние три недели произошел резкий рост безработицы. На начало июня зарегистрировано уже 7,5% безработных, в Ида-Вирумаа 12,3%. Это только начало?

– Время покажет. Эти скачки были обусловлены несколькими крупными сокращениями.

– Это случайность?

– Может быть, случайность. Этого нельзя исключать. Когда мы получим данные за весь квартал, тогда станет понятно.

Лечить эту болезнь можно только одним способом – стимулировать рост экономики.

– Каким образом?

– Предприниматели должны искать новые рынки и новых потребителей. Нужно снова завоевывать место под солнцем.

– Сбережения и пенсионные накопления уже потрачены. Что дальше?

– В тяжелые времена усиливается расслоение населения. Части населения придется очень сложно.

– Как в дикие 90-е?

– Трудно сравнивать. Возможное, в чем-то похоже и на ту ситуацию. Те, у кого есть запас прочности, риски диверсифицированы, справятся.

Мы надеемся, что после двухлетнего спада Эстония сможет выйти из трудной ситуации. Мы всегда преодолевали спады быстрее, чем другие страны ЕС.

– Сейчас дела обстоят иначе. Почему самые низкие в ЕС показатели в промышленности стали для наших экспертов неожиданностью?

– Мы оперируем ежедневными цифрами и не располагаем данными, которые показывают происходящее в других странах.

Вспомним кризис 2009 года, когда произошло жесткое сокращение бюджета и тогдашний министр финансов Юрген Лиги (Партия реформприм. ред.) применил правило экономики наоборот, заслужив титул лучшего министра финансов Европы: сокращать бюджет во время кризиса. Положительным эффектом оказалось то, что мы вступили в зону евро, отрицательным – спад экономики на 16%, треть которого была обусловлена сокращением бюджета. Когда море штормило, мы сделали жесткий крен, тогда как нужно было крепко держать штурвал неподвижно.

– Сейчас происходит то же самое?

– Нечто похожее. На это наслаивается тема обороны и т.д.

– Как повлияет на покупательскую способность повышение НСО (с 2024 года) и подоходного налога (с 2025 года)?

– Больше всего повышение НСО ударит по карману бедного потребителя. Зато данная мера уменьшит дефицит бюджета на 400 млн евро. В 25-м году подоходный налог повыситься вместе с повышением не облагаемого налогом минимума для всех. Одно другое компенсирует. Там более сложные расчеты.

Изменения болезненно отразятся на менее обеспеченной части населения. Более богатые люди в чем-то даже выиграют.

– Нужно ли большинству менять покупательские привычки? Пора экономить на всем?

– Покупательская способность снизилась до уровня 2019 года. Сложнее всего тем, у кого есть долг за квартиру, доходы низкие и высокие расходы. Тут нужно договариваться об отсрочках и рассрочках с банками и энергопредприятиями, но даже если платежи отложат, то пени и штрафы никто не отменит.

– Универсальный совет – еще немного подождать и потерпеть?

– В конце года будет лучше, чем в начале. Ожидается рост экономики +1%.

Однако уже сейчас каждый должен делать всё, что возможно: идти на вторую работу, если у вас есть подобное предложение, создавать рабочие места, если возможно.

Подробнее в повторе!

Студия Postimees: что подорожает в Эстонии во втором полугодии? / Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja / Ted Baker
Студия Postimees: что подорожает в Эстонии во втором полугодии? / Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja / Ted Baker Фото: Kermo Benrot
  • Цены, скорее, устаканятся или обрушат спрос?
  • Что показывает покупательская способность населения?
  • Многим ли придется экономить на всем?
  • Почему плохие показатели в промышленности и других секторах экономики стали для экспертов неожиданностью?
  • Как долго продолжится падение экономики?
  • Резкий рост безработицы – это только начало?
  • Оправданно ли в ситуации спада экономики и роста безработицы экономить?
  • Не придется ли еще раз повышать налоги?

Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja / Ted Baker 

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