ИЩИТЕ ВТОРУЮ РАБОТУ ⟩ Аналитик Банка Эстонии: население потратило большую часть сбережений

Потребительская корзина в Эстонии за два года подорожала больше, чем на треть. В абсолютных цифрах это 33–34%. В Европе – в два раза меньше.

При этом лишь немногие зарплаты и пенсии повысились на ту же сумму.

В результате, имевшиеся сбережения уже проели, снятые со второй пенсионной ступени деньги тоже потрачены.

Новые сбережения уже не копятся в прежних темпах. Жировая прослойка, по сути, исчерпана. В такой ситуации поднимать цены сложно.

Возможности для роста инфляции сократились. Мы пока не говорим о снижении, но она затихает. Уровень инфляции уже опустился ниже 10%. Тенденция продолжится до конца года. Конечно, и в этом уравнении остаются неизвестные. Прежде всего они связаны с энергоносителями.

– Что подорожает во втором полугодии? Где нет предпосылок для иного расклада?

– Услуги продолжат дорожать более быстрыми темпами. Больше половины себестоимости услуг составляет зарплата работника. Многие люди сейчас требуют в жесткой форме повышения оплаты труда, поскольку увеличившиеся на треть цены пробили брешь в бюджетах многих семей и пенсионеров.

– Тем самым хлеб, сыр и молоко тоже подорожают, поскольку удорожание услуг отразится и на всех товарах, их нужно доставлять на заводы и в магазины.

– Любые товары зависят от стоимости услуг.

– Спад экономики преодолим?