ИЩИТЕ ВТОРУЮ РАБОТУ ⟩ Аналитик Банка Эстонии: население потратило большую часть сбережений

Второе полугодие, согласно прогнозам, должно выглядеть более оптимистично. Тому есть несколько причин: темпы инфляции замедлились, а в экономике других стран ЕС наметился медленный рост.
Покупательская способность продолжает ухудшаться, но более медленными темпами.
Если стрессовое состояние экономки затянется, то, к сожалению, могут посыпаться рабочие места.
– Предприятия уже закрываются почти каждую неделю…
– Пока всё в пределах терпимости. Дешевые рабочие руки на фоне притока беженцев отсрочили рост безработицы. До сих пор мы наблюдали достаточно высокую занятость.
– Однако за последние три недели произошел резкий рост безработицы. На начало июня зарегистрировано уже 7,5% безработных, в Ида-Вирумаа 12,3%. Это только начало?
– Время покажет. Эти скачки были обусловлены несколькими крупными сокращениями.
– Может быть, случайность. Этого нельзя исключать. Когда мы получим данные за весь квартал, тогда станет понятно.
Лечить эту болезнь можно только одним способом – стимулировать рост экономики.
– Предприниматели должны искать новые рынки и новых потребителей. Нужно снова завоевывать место под солнцем.
– Сбережения и пенсионные накопления уже потрачены. Что дальше?
– В тяжелые времена усиливается расслоение населения. Части населения придется очень сложно.
– Трудно сравнивать. Возможное, в чем-то похоже и на ту ситуацию. Те, у кого есть запас прочности, риски диверсифицированы, справятся.
Мы надеемся, что после двухлетнего спада Эстония сможет выйти из трудной ситуации. Мы всегда преодолевали спады быстрее, чем другие страны ЕС.