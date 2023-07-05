Вице-мэр Владимир Свет ⟩ «Общественный транспорт хорошо справился с нагрузкой во время певческого праздника»

Этим летом в центре Таллинна действительно идет много строительных работ, которые доставляют определенный дискомфорт горожанам, туристам и предприятиям. На прошлой неделе в столице проходил молодежный праздник песни и танца, также повлиявший на движение в городе.

Традиционное шествие праздника песни и танца. Фото: Dmitri Kotjuh/Järva Teataja /Scanpix Baltics

На время праздника в городе были запущены временные автобусные маршруты, также мы вывели на линии десятки дополнительных трамваев и автобусов, чтобы люди минимально приезжали на праздник на своих машинах. Не могу согласиться с утверждением, будто эта работа была проделана впустую. Автобусом № 81, курсировавшим между Театральной площадью и стадионом Калев, за два дня воспользовались около 12 500 человек. Автобусом № 80, который ходил от театра Эстония до Певческого поля, воспользовались около 4 500 человек, а автобусом № 82, который соединял парковки ласнамяэских торговых центров с Певческим полем – около 1 700 человек. В общей сложности дополнительными линиями в минувшие выходные воспользовались около 30 000 человек.

Как видно из этой статистики, многие люди оставили свои машины на стоянках торговых центров (где в день певческого праздника можно было парковаться бесплатно), и все-таки лишь незначительная часть гостей города пошла по пути нарушения правил и нелегальной парковки на газонах. Всего за выходные в районе проведения праздника муниципальная полиция выписала около 150 штрафов.

Все любят таллиннский автобус. Иллюстративное фото. Фото: LIIS TREIMANN/PM/SCANPIX BALTICS