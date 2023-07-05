Любое упоминание работы общественного транспорта в столице Эстонии вызывает незамедлительную реакцию. Не успело мнение журналиста о преувеличенной реакции таллиннцев на реконструкцию улиц сколько-то повисеть на портале Rus.Postimees, а вице-мэр Владимир Свет уже дал обратную связь, подчеркнув успехи в работе общественного транспорта.
Вице-мэр Владимир Свет ⟩ «Общественный транспорт хорошо справился с нагрузкой во время певческого праздника»
Этим летом в центре Таллинна действительно идет много строительных работ, которые доставляют определенный дискомфорт горожанам, туристам и предприятиям. На прошлой неделе в столице проходил молодежный праздник песни и танца, также повлиявший на движение в городе.
На время праздника в городе были запущены временные автобусные маршруты, также мы вывели на линии десятки дополнительных трамваев и автобусов, чтобы люди минимально приезжали на праздник на своих машинах. Не могу согласиться с утверждением, будто эта работа была проделана впустую. Автобусом № 81, курсировавшим между Театральной площадью и стадионом Калев, за два дня воспользовались около 12 500 человек. Автобусом № 80, который ходил от театра Эстония до Певческого поля, воспользовались около 4 500 человек, а автобусом № 82, который соединял парковки ласнамяэских торговых центров с Певческим полем – около 1 700 человек. В общей сложности дополнительными линиями в минувшие выходные воспользовались около 30 000 человек.
Как видно из этой статистики, многие люди оставили свои машины на стоянках торговых центров (где в день певческого праздника можно было парковаться бесплатно), и все-таки лишь незначительная часть гостей города пошла по пути нарушения правил и нелегальной парковки на газонах. Всего за выходные в районе проведения праздника муниципальная полиция выписала около 150 штрафов.
Многие спрашивают, зачем нужны столь масштабные ремонты, неужели нельзя оставить все по-старому? Во-первых, строительство трамвайной ветки решает целый ряд логистических проблем: меньше людей будет ездить в порт на машине, из порта можно будет удобнее попасть на Балтийский вокзал, на автобусный вокзал и в аэропорт (и в будущем – в терминал Rail Baltica). В случае поломок или ДТП в районе Хобуйаама не будет парализовано все трамвайное движение в городе, т.к. появится альтернативная траектория.
Во-вторых, в ходе реконструкции улиц идет замена подземных коммуникаций, т.е. вода, газ и тепло поступают в дома по новым трубам, что снижает потери и риск аварий. Также теперь мы в центре выстраиваем систему центрального охлаждения и активнее развиваем канализацию, чтобы в сильные ливни вода уходила с улиц еще быстрее и эффективнее. Лучше планово менять трубы летом, чем спонтанно чинить их посреди зимы.
В-третьих, меняется городское пространство. Улицы должны быть предназначены в первую очередь для пешеходов, т.е. быть удобными, зелеными и, по возможности, такими, где людям хочется проводить время – со скамейками, деревьями, отбрасывающими тень, детскими площадками, уличными террасами кафе и т.д. В работах немецкого философа Вальтера Беньямина выведена важная фигура современного горожанина – фланера. Фланер по Беньямину – это не просто праздный зевака, а человек, которому интересно гулять в городе и наблюдать за городской жизнью. Уверен, что когда большие стройки завершатся, а улицы преобразятся и станут комфортными для прогулок, мы все будем не прочь иной раз побыть фланерами. Любой ремонт – это временное явление, и хороший результат всегда перевесит временные неудобства.