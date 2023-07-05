Время коммента ⟩ Хватит проклинать ремонт: почему любить дорожные работы – привилегия горожанина

Через 63 года в том самом Берлине рухнула стена, разделявшая город на восточный и западный сектора и враждовавшие политические системы. Объединенный Берлин стал одной большой стройплощадкой. Нужно было застраивать пустыри по обе стороны от бывшей стены и соединять артерии, то есть восстанавливать дороги. Я был в Берлине конца 1990-х и начала 2000-х, бывал и позже. Он чуть поутих, но продолжает постоянно ремонтироваться. Романтический период после объединения не раз сменялся разочарованием и усталостью. Но жители Берлина усвоили важное правило: помнить о перспективных задачах любого ремонта и не раздражаться друг на друга. Эта коллективная солидарность и есть ключевое свойство настоящих горожан.

Реконструкция трамвайных путей в сторону Александерплатц в районе Пренцлауэр-Берг, Берлин, 1997. Фото: Caro / Andreas Bastian/Caro / Andreas Bastian

Никогда не забуду многокилометровую пробку в сторону только обретающей свои нынешние очертания Потсдамер-Платц. В этой пробке народ развлекался тем, что знакомился, опуская стекла своих авто. Были бы в то время смартфоны, все это мог бы сфотографировать каждый. Но тогда визуальные документы, наверное, остались лишь у обладателей соответствующей техники. Жаль: высунутый из окна большой - не средний! - палец в ответ на взмах полицейского жезла и сейчас стоит у меня перед глазами. А я сидел в своем автобусе, на котором приехал в Берлин через Польшу, и чувствовал, что это новое общество. А в нем всего-то не было привычного напряжения.