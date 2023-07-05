Си Цзиньпин предостерег Путина от применения ядерного оружия в Украине

Financial Times утверждает, что лидер Китая лично заявил президенту РФ о недопустимости применения ядерных боеприпасов в ходе войны в Украине. Кремль это опровергает.
Председатель КНР, генеральный секретарь ЦК Коммунистической партии Китая с 2012 года Си Цзиньпин лично предостерег Владимира Путина от использования в Украине ядерного оружия. Об этом 5 июля со ссылкой на свои источники сообщает американская газета Financial Times.
Предупреждение о недопустимости использования ядерных боеприпасов было сделано с глазу на глаз во время визита китайского лидера в Москву в марте 2023 года, утверждает издание.
Собеседники FT среди представителей властей на Западе и в Китае отмечают, что именно после визита Си Цзиньпина в Москву китайские официальные лица в частных диалогах стали ставить себе в личную заслугу то, что убедили Путина отказаться от угроз применения ядерного оружия. Именно эта тема стала центральным элементом кампании Китая по восстановлению отношений с Европой, уточняют источники издания в КНР.
Кремль прокомментировал утверждения американских журналистов через несколько часов после публикации.
«Я не могу это подтвердить. Могу лишь сказать, что по итогам этого важного визита председателя Си в Москву было предоставлено достаточно много информации. Суть переговоров была четко изложена в принятых по итогам документах. Все остальное является вымыслом», - заявил путинский пресс-секретарь Дмитрий Песков днем в среду.
Ядерная риторика из Москвы после начала полномасштабной войны в Украине стала регулярной. Путин еще в начале войны переводил войска, отвечающие за применение ядерного оружия, в несуществующий в нормативных документах некий особый режим боевого дежурства. Минск утверждает, что Москва перебрасывает в Беларусь тактическое ядерное оружие. Экс-президент РФ Дмитрий Медведев регулярно пишет о том, что Россия будет вынуждена применить ядерное оружие, если будет проигрывать войну.
После очередного раунда нагнетания ядерной истерики в СМИ, в Турции в 2022 году прошла встреча директора ЦРУ Уильяма Бернса и главы Службы внешней разведки России Сергея Нарышкина. Ряд экспертов допускал, что Вашингтон тогда сделал недвусмысленные предупреждения Москве о том, каким будет ответ в случае применения Москвой ядерных боезарядов.
Публикация о деталях общения Путина с Си Цзиньпином, которое состоялось еще четыре месяца назад, появилась на фоне роста опасений проведения диверсии на Запорожской атомной станции, которая больше года остается захваченной российской армией. СМИ неоднократно сообщали о том, что объекты ЗАЭС заминированы, а представители военной разведки Украины утверждали, что Москва готова устроить диверсию в любой момент.
4 июля Генштаб ВСУ сообщил, что «на внешней кровле третьего и четвертого энергоблоков ЗАЭС были размещены посторонние предметы, похожие на взрывные устройства». «Их подрыв не может повредить энергоблоки, но может создать картинку обстрелов со стороны Украины», - сообщается на странице Генштаба украинской армии в Facebook во вторник.
Вечером во вторник президент Украины Владимир Зеленский предупредил лидера Франции Эммануэля Макрона о подготовке провокации РФ на ЗАЭС.