Си Цзиньпин предостерег Путина от применения ядерного оружия в Украине

Председатель КНР, генеральный секретарь ЦК Коммунистической партии Китая с 2012 года Си Цзиньпин лично предостерег Владимира Путина от использования в Украине ядерного оружия. Об этом 5 июля со ссылкой на свои источники сообщает американская газета Financial Times.

Предупреждение о недопустимости использования ядерных боеприпасов было сделано с глазу на глаз во время визита китайского лидера в Москву в марте 2023 года, утверждает издание.

Собеседники FT среди представителей властей на Западе и в Китае отмечают, что именно после визита Си Цзиньпина в Москву китайские официальные лица в частных диалогах стали ставить себе в личную заслугу то, что убедили Путина отказаться от угроз применения ядерного оружия. Именно эта тема стала центральным элементом кампании Китая по восстановлению отношений с Европой, уточняют источники издания в КНР.

Си Цзиньпин и Путин в Кремле в марте 2023 года. Фото: AFP / Scanpix

Кремль прокомментировал утверждения американских журналистов через несколько часов после публикации.

«Я не могу это подтвердить. Могу лишь сказать, что по итогам этого важного визита председателя Си в Москву было предоставлено достаточно много информации. Суть переговоров была четко изложена в принятых по итогам документах. Все остальное является вымыслом», - заявил путинский пресс-секретарь Дмитрий Песков днем в среду.