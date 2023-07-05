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Пытался воспрепятствовать съемке на месте ДТП: фотографа Postimees ударил неизвестный мужчина

Эно-Геррит Линк
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Через час после аварии на месте происшествия находилось несколько машин и около десятка человек. Один из них - мужчина средних лет - напал на фотографа.
Через час после аварии на месте происшествия находилось несколько машин и около десятка человек. Один из них - мужчина средних лет - напал на фотографа. Фото: Erakogu

Сегодня вечером мужчина средних лет ударил фотографа Pärnu Postimees, который, стоя на обочине, пытался сфотографировать дорожно-транспортное происшествие. Полиция осведомлена об инциденте.

Инцидент произошел около 18:00 на шоссе Пярну-Лихула в деревне Пыхара. Ранее Pärnu Postimees писал, что на этом участке дороги произошло ДТП: водитель, пытаясь объехать выбежавшего на дорогу лося, врезался в дерево. 

Фотограф Pärnu Postimees рассказал, что когда он прибыл на место происшествия, к съехавшей с дороги машине подъехали четыре-пять проезжавших мимо автомобилей, а вокруг стояло с десяток человек.

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