Карьера продолжается! Анетт Контавейт прошла во второй тур Уимблдона и продолжит в парном соревновании

На корт Контавейт должна была выйти в понедельник, но вмешалась погода и внесла свои коррективы. Сначала матч перенесли на вторник, потом на среду. В среду начало игры несколько раз откладывали, но наконец спортсменки – Анетт Контавейт должна была играть с итальянкой Лукрецией Стефанини – все же встретились.

Матч несколько раз прерывали из-за дождя, но Анетт все же сумела выиграть со счетом 6:4,6:4 и пройти во второй тур.

При этом эстонка не ограничится индивидуальным турниром. Она примет участие также и в парном соревновании, до этого она ни разу не принимала участия в таком формате.

Анетт Контавейт выйдет в паре с первой ракеткой Финляндии, теннисистом, занимающим в рейтинге ATP 47-е место Эмилем Руусувуори. Допуск на игру она получила благодаря wild card (Wild Card («Свободная карта») - возможность участия игрока с недостаточно высоким рейтингом в турнире без прохождения квалификационного отбора. Любой турнир имеет право наградить «свободными картами» некоторое количество игроков с учетом их заслуг в развитии юношеского тенниса, популяризации игры в собственной стране или в случае, когда сильный игрок опоздал с подачей заявки.).

В первом туре пару ожидают непростые соперники: немец Кевин Кравец (ATP 19) и китаянка Чжаосюань Ян (WTA 22). Оба очень сильные игроки в парном разряде.