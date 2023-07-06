Глобальные тенденции рынка труда: планы найма и ожидания работодателей

В ежеквартальном опросе ManpowerGroup приняли участие почти 39 000 работодателей в 41 стране мира – компания стремилась узнать их планы найма и ожидания в отношении рынка труда на третий квартал.

В настоящее время в десятке самых активных нанимателей мира только одна европейская страна – Нидерланды. Великобритания, Германия и Португалия находятся в конце второй десятки, но в целом европейские предприниматели в настоящее время гораздо более осторожны, чем предприниматели в Америке и Азии.

«Время противоречивых сигналов на рынке труда продолжается, – отметил глава Manpower Baltikum Хейго Калдра. – В зависимости от региона противопоставляются как осторожная тревога, так и смелая уверенность, поэтому можно предположить, что в ближайшем будущем в целом будет царить непредсказуемость.

С одной стороны, существует неопределенность в отношении экономического развития, но не настолько, чтобы остановить планы по найму. Рынкам по-прежнему не хватает навыков и необходимых предпринимателям личностных качеств, и понятно, что искусственный интеллект пока не может составить конкуренцию реальным людям.

При этом семь из десяти предпринимателей признают, что искусственный интеллект помогает в обучении и развитии, и многие уже используют его как инструмент найма».

В настоящее время на вершине мировой таблицы рекрутинга находятся Коста-Рика, Нидерланды, Перу, Австралия, Индия, а самыми консервативными нанимателями в мире являются Аргентина, Словакия, Италия, Австрия и Польша.

В 29 странах мира планы найма по сравнению с предыдущим кварталом увеличились. 43 процента опрошенных работодателей указали, что планируют нанять больше людей, 39 процентов сохранят текущий уровень, 15 процентов планируют сократить численность персонала и 3 процента на момент опроса еще не определились. Крупные организации остаются в этом смысле более смелыми, чем небольшие.

ManpowerGroup Employment Outlook Survey – это наиболее часто цитируемое в мире ежеквартальное исследование найма рабочей силы, которое проводится уже около 60 лет.