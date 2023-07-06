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Спор окончен: Эльмару Вахеру выплатят недополученную зарплату

rus.postimees.ee
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Эльмар Вахер.
Эльмар Вахер. Фото: Eero Vabamägi

Министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс (Социал-демократическая партия) подписал приказ о выплате бывшему генеральному директору Департамента полиции и пограничной охраны (PPA) Эльмару Вахеру недополученной зарплаты за период с 23 марта по 2 мая, когда высокопоставленный чиновник был отстранен от занимаемой должности, пишет Rus.ERR.

В этот период Вахер получал 60% от своего оклада – то есть 4200 евро в месяц вместо 7000 евро. Однако позднее отстранение Эльмара Вахера от должности было признано незаконным, и суд велел правительству выплатить ему недополученную зарплату.

Накануне Ляэнеметс подписал распоряжение, по которому на основании указанного решения суда бывшему главному полицейскому страны выплатят все причитающееся.

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