Спор окончен: Эльмару Вахеру выплатят недополученную зарплату

Министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс (Социал-демократическая партия) подписал приказ о выплате бывшему генеральному директору Департамента полиции и пограничной охраны (PPA) Эльмару Вахеру недополученной зарплаты за период с 23 марта по 2 мая, когда высокопоставленный чиновник был отстранен от занимаемой должности, пишет Rus.ERR.
В этот период Вахер получал 60% от своего оклада – то есть 4200 евро в месяц вместо 7000 евро. Однако позднее отстранение Эльмара Вахера от должности было признано незаконным, и суд велел правительству выплатить ему недополученную зарплату.
Накануне Ляэнеметс подписал распоряжение, по которому на основании указанного решения суда бывшему главному полицейскому страны выплатят все причитающееся.