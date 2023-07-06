КОЛОНКА POSTIMEES ⟩ Эстония срочно должна привести свои финансы в порядок

Из опубликованного вчера меморандума Государственного контроля министру финансов следует, что за последние десять лет эстонское государство через различные учреждения распределило более четырех миллиардов евро более чем 36 000 эстонским предприятиям, «но из-за недостатка данных и отсутствия сотрудничества между поставщиками субсидий не смогло использовать весь потенциал этого рычага экономической политики».

«Государство могло бы при желании гораздо точнее стимулировать предприятия (по-разному стимулировать отрасли, стимулировать деятельность, приносящую доход, стимулировать желаемые результаты), если бы политики имели доступ к более полной и достоверной информации о помощи на сегодняшний день и ее воздействии», - говорится в меморандуме.

Кроме того, выясняется, что известны не все получатели государственной помощи, так как лица, предоставляющие государственную помощь, не подали данные в регистр государственной помощи, создание которого требует много времени. Поэтому получить полную картину государственной помощи сложно.

Экономика Эстонии сократилась на 1,3% в прошлом году и, по прогнозам Еврокомиссии, в этом году сократится еще на 0,4%. Следовательно, очень важно, чтобы государственная поддержка предприятий, испытывающих экономические трудности, была эффективной и служила общим целям роста. Однако если эта поддержка непонятна и не имеет целостного представления о необходимых рычагах, рост пострадает. Конечно, экономический рост Эстонии зависит и от других факторов, таких как война в Украине и вызванный ею рост цен, но с субсидиями мы могли бы разобраться сами.