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КОЛОНКА POSTIMEES ⟩ Эстония срочно должна привести свои финансы в порядок

Postimees
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Здание Рийгикогу.
Здание Рийгикогу. Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik / Arhiiv
  • Эстонское государство распределило более четырех миллиардов евро среди 36 000 эстонских предприятий
  • Точное количество предприятий, получивших субсидии, неизвестно
  • Если не все субсидии попадают в регистр, возникает соблазн пустить деньги «налево»

Хаос в государственных финансах Эстонии является препятствием для восстановления экономики и поощряет коррупцию.

Из опубликованного вчера меморандума Государственного контроля министру финансов следует, что за последние десять лет эстонское государство через различные учреждения распределило более четырех миллиардов евро более чем 36 000 эстонским предприятиям, «но из-за недостатка данных и отсутствия сотрудничества между поставщиками субсидий не смогло использовать весь потенциал этого рычага экономической политики».

«Государство могло бы при желании гораздо точнее стимулировать предприятия (по-разному стимулировать отрасли, стимулировать деятельность, приносящую доход, стимулировать желаемые результаты), если бы политики имели доступ к более полной и достоверной информации о помощи на сегодняшний день и ее воздействии», - говорится в меморандуме.

Кроме того, выясняется, что известны не все получатели государственной помощи, так как лица, предоставляющие государственную помощь, не подали данные в регистр государственной помощи, создание которого требует много времени. Поэтому получить полную картину государственной помощи сложно.

Экономика Эстонии сократилась на 1,3% в прошлом году и, по прогнозам Еврокомиссии, в этом году сократится еще на 0,4%. Следовательно, очень важно, чтобы государственная поддержка предприятий, испытывающих экономические трудности, была эффективной и служила общим целям роста. Однако если эта поддержка непонятна и не имеет целостного представления о необходимых рычагах, рост пострадает. Конечно, экономический рост Эстонии зависит и от других факторов, таких как война в Украине и вызванный ею рост цен, но с субсидиями мы могли бы разобраться сами.

Хотя коалиция настаивает на том, что сократить расходы на 50 миллионов евро - это сложно, одним из вариантов является улучшение порядка предоставления субсидий предприятиям.

Безусловно, можно сэкономить, упорядочив систему распределения и получив целостную картину субсидий. Хотя коалиция настаивает на том, что сократить расходы на 50 миллионов евро - это сложно, одним из вариантов является улучшение порядка предоставления субсидий предприятиям. Для корректировки бюджета в правительстве предложили повысить налоги, о которых не говорили до выборов и которые вызывают большое недовольство. Плачевное состояние государства как аппарата управления деньгами также должно вызывать беспокойство. Кто несет ответственность? Повышение налогов кажется, в свете меморандума госконтроля, самым простым способом корректировки бюджета, но следует задаться вопросом, рассматривались ли альтернативы сокращения бюджета и насколько серьезно. 

Помимо замедления темпов роста государственной экономики, черные деньги создают возможности для коррупции. Если принципы распределения денег неясны или если не все субсидии внесены в регистр государственной помощи, всегда есть соблазн пустить деньги «налево» и использовать их в корыстных интересах. Коррупция открывает двери для торговли влиянием и кланового капитализма - явлений, от которых Эстония должна была давно отказаться.

С момента восстановления независимости Эстония рекламировала себя как экономическую среду с четкими принципами, где правила игры одинаковы для всех предприятий. Так ли это на самом деле - большой вопрос. Теперь Министерству финансов предстоит дать ответ Государственному контролю, но, естественно, ответ должен быть воплощен в действия. 

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