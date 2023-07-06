Лукашенко: Российское ядерное оружие уже в Беларуси

Российские ядерные боеголовки уже перемещены в Беларусь, заявил правитель страны Александр Лукашенко в четверг, 6 июля, в Минске на встрече с иностранными и белорусскими журналистами.

«Пункты размещения ядерного оружия полностью готовы месяц назад. Большая часть перемещена и находится в Беларуси. К концу года точно, но, я думаю, гораздо раньше полностью переместим боеголовки, которые предназначены для этого», - сообщил он, добавив, что перемещены боеголовки были «не по земле», а контролировать их размещение и развертывание две страны будут вместе. «Сами обслуживать - нынешний состав вооруженных сил - мы не можем. Поэтому мы на сегодняшний день все делаем вместе», - уточнил он.

Лукашенко отметил, что атаковать западные страны Беларусь не собирается. «Не волнуйтесь по поводу применения: мы не собираемся атаковать ни США, ни Германию, ни Великобританию. Мы вообще никого не собираемся атаковать с помощью ядерного оружия», - сказал он, добавив, что оружие размещено в Беларуси в оборонительных целях.

«Вы нас не трогайте. И забудьте про ядерное оружие. Но если вы совершите агрессию против Белоруссии, ответ будет мгновенный. Цели определены», - предупредил Лукашенко.

О планах размещения российского ядерного оружия в Беларуси президент России Владимир Путин заявил 25 марта. 16 июня Путин отметил, что первые российские ядерные заряды доставлены в Беларусь, а вся партия прибудет до конца года. Помимо боеголовок, Москва передала Минску ракетный комплекс «Искандер», который может быть носителем ядерного оружия. Белорусские летчики и ракетчики прошли соответствующую подготовку в России.