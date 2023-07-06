Откачка топлива из крейсера Cassandra крайне опасна: корабль полон торпед

Медленно капающая течь была обнаружена во время визуального осмотра 15 июня. Затонувший крейсер Cassandra является важным памятником как для Великобритании, так и для Эстонии. «Мы не можем забывать, что это по-прежнему государственный корабль Великобритании и военное захоронение», - сказал Ивар Треффнер, археолог из Эстонского морского музея, принимавший участие в обследовании.

HMS Cassandra, наряду с другими британскими кораблями, находился под командованием контр-адмирала Александра Синклера и направлялся в Таллин, чтобы доставить оружие и другую военную помощь молодой Эстонской Республике, которая только что начала Войну за независимость. Корабль затонул 6 декабря 1918 года в результате взрыва мины. Из 450 членов экипажа пять человек погибли в момент взрыва, еще пять членов экипажа позже скончались от полученных травм.