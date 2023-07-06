Откачка топлива из крейсера Cassandra крайне опасна: корабль полон торпед

Министерство климата Эстонии обнаружило утечку топлива из обломков легкого крейсера HMS Cassandra, затонувшего к западу от Сааремаа в годы Первой мировой войны. Чтобы сохранить историческую ценность затонувшего судна и защитить окружающую среду, в будущем с корабля необходимо откачать топливо. Но только если Великобритания согласится с нашими пожеланиями.
Медленно капающая течь была обнаружена во время визуального осмотра 15 июня. Затонувший крейсер Cassandra является важным памятником как для Великобритании, так и для Эстонии. «Мы не можем забывать, что это по-прежнему государственный корабль Великобритании и военное захоронение», - сказал Ивар Треффнер, археолог из Эстонского морского музея, принимавший участие в обследовании.