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Откачка топлива из крейсера Cassandra крайне опасна: корабль полон торпед

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Изображение затонувшего судна, если смотреть с кормы и с кормовой части.
Изображение затонувшего судна, если смотреть с кормы и с кормовой части. Фото: www.royalnavy.mod.uk

Министерство климата Эстонии обнаружило утечку топлива из обломков легкого крейсера HMS Cassandra, затонувшего к западу от Сааремаа в годы Первой мировой войны. Чтобы сохранить историческую ценность затонувшего судна и защитить окружающую среду, в будущем с корабля необходимо откачать топливо. Но только если Великобритания согласится с нашими пожеланиями.

Медленно капающая течь была обнаружена во время визуального осмотра 15 июня. Затонувший крейсер Cassandra является важным памятником как для Великобритании, так и для Эстонии. «Мы не можем забывать, что это по-прежнему государственный корабль Великобритании и военное захоронение», - сказал Ивар Треффнер, археолог из Эстонского морского музея, принимавший участие в обследовании.

HMS Cassandra, наряду с другими британскими кораблями, находился под командованием контр-адмирала Александра Синклера и направлялся в Таллин, чтобы доставить оружие и другую военную помощь молодой Эстонской Республике, которая только что начала Войну за независимость. Корабль затонул 6 декабря 1918 года в результате взрыва мины. Из 450 членов экипажа пять человек погибли в момент взрыва, еще пять членов экипажа позже скончались от полученных травм.

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