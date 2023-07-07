Фото ⟩ И двух лет не прошло: в Ласнамяэ заменили опасный мост

Напомним, что в начале мая этого года Rus.Postimees писал, что еще в октябре 2021 года управа района Ласнамяэ разослала пресс-сообщение, в котором говорилось, что на Пяэвялья вместо самодельного деревянного моста появится безопасный мост со смотровой площадкой. Тогда мост планировали построить в 2022 году. Прошло полтора года, но жители и гости района по-прежнему были вынуждены пользоваться мостом, находящемся в аварийном состоянии.

Сегодня, 7 июня, пресс-служба управы района Ласнамяэ сообщила, что начатое весной строительство моста завершилось. Вице-мэр Владимир Свет рассказал, что строительство соединяющего три района почти девятикилометрового Глинтового парка является одним из проектов Зеленой столицы Европы.

«Мы хотим превратить парковую зону вдоль плитнякового глинта в целостное и интегрированное место отдыха, которое поможет сохранить биоразнообразие в столице и повысить экологическую сознательность жителей города. Строительство моста Паэвялья с открывающимися с него прекрасными видами является одной из составляющих реализации этих планов и, несомненно, позволит привлечь больше людей на просторы городской природы», – заявил Свет.

Вид на мост, созданный в программе Rhimo3d. Центр градостроительных компетенций Центра стратегического управления Таллинна. Таким изображением управа Ласнамяэ сопроводила пресс-сообщение в октябре 2021 года. Фото: Управа Ласнамяэ

Мост длиной 6 и шириной 2,5 метра построен из железобетона и установлен на встроенные в глинт опорные блоки. Ограждение моста выполнено из стали с необработанной поверхностью, а поручни – из термически обработанного ясеня.

Старейшина района Ласнамяэ Юлианна Юрченко пояснила, что мост Паэвялья является частью коридора движения по плитняковому глинту. «Самодельный мостик, перекинутый через расщелину глубиной более трех метров, был далеко не безопасным для пешеходов и велосипедистов. Завершенный к сегодняшнему дню мост безопасен для посетителей и позволяет насладиться открывающимся с него прекрасным видом на Таллинн», - добавила она.

Стоимость начатых весной строительных работ составила около 118 000 евро. Фото: Управа района Ласнамяэ

Проектирование и строительство моста осуществлено предприятием OÜ BauEst. Проект составлен в сотрудничестве с государственным Департаментом окружающей среды и специалистами Таллиннского ботанического сада. Стоимость начатых весной строительных работ составила около 118 000 евро.