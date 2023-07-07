Вопрос читателя: имеет ли работодатель право отказать в оплате учебного отпуска?

Отвечает Трудовая инспекция:

«Согласно Закону об обучении взрослых, работнику для участия в уровневом или дополнительном обучении, проводимом содержателем учреждения повышения квалификации, предоставляется учебный отпуск сроком до 30 календарных дней в течение одного календарного года, из которых 20 календарных дней работодатель оплачивает работнику по средней дневной ставке заработной платы.

Если работник проходит уровневое обучение (например, к концу учебы получает среднее специальное образование, степень бакалавра или магистра), он имеет право на получение заработной платы за 20 календарных дней по средней дневной ставке независимо от того, когда он начал работать на предприятии и каковы его должностные обязанности. Неважно, связана ли приобретаемая специальность с деятельностью предприятия, важно только то, что работник проходит уровневое обучение.

Таким образом, если работник, например, поступает в профессиональное училище, получает прикладное высшее образование или поступает в университет, не имеет значения, учится ли фотограф по профессии на физиотерапевта или юриста - работодатель в любом случае обязан компенсировать учебный отпуск в размере 20 календарных дней.

Отметим, что учебный отпуск используется в календарные дни, то есть также и в выходные и праздничные. Поэтому даже если день учебного отпуска приходится на какой-либо государственный праздник, например на Иванов день, это все равно день учебного отпуска, и работодатель должен его оплатить».