В Таллинне автобус сбил пешехода

Вчера, 8 июля, в 8.52 утра в Таллинне у здания на Кадака-теэ, 62а городской автобус Solaris Urbino, за рулем которого был 61-летний мужчина, направлялся в гараж депо и наехал на 61-летнего мужчину, сообщает пресс-служба Департамента полиции и погранохраны.