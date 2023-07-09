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В Таллинне автобус сбил пешехода

rus.postimees.ee
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Автобусы. Фото иллюстративное.
Автобусы. Фото иллюстративное. Фото: Madis Veltman

В субботу утром в Таллинне в результате ДТП пострадал 61-летний пешеход. 

Вчера, 8 июля, в 8.52 утра в Таллинне у здания на Кадака-теэ, 62а городской автобус Solaris Urbino, за рулем которого был 61-летний мужчина, направлялся в гараж депо и наехал на 61-летнего мужчину, сообщает пресс-служба Департамента полиции и погранохраны.

Пешеход был доставлен в больницу. Обстоятельства ДТП выясняются. 

Всего за прошедшие сутки в Эстонии произошло четыре ДТП, в которых пострадали три человека и погиб один (подробнее о смертельной аварии читайте здесь).

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