Один погиб, трое пострадали: на дорогах Эстонии за сутки произошло четыре тяжелых ДТП

Около шести часов утра в деревне Удерна волости Эльва в Тартумаа 47-летняя женщина не справилась с управлением Audi A6 и врезалась в придорожное дерево. Скорая помощь увезла пострадавшую в больницу.

В 8.52 утра на территории автобусного депо на улице Кадака в Таллинне 61-летний водитель заезжал на автобусе в гараж и сбил 61-летнего мужчину.

Около 18.00 в субботу на 2-м километре дороги Тилси-Наруски в волости Пыльва завязалась драка между 47-летним мужчиной с признаками алкогольного опьянения и 37-летним водителем внедорожника Volvo. Пьяный мужчина попытался удержать Volvo, схватившись за открытое окно, но водитель нажал на газ, и пешеход упал. Скорая помощь увезла пострадавшего пешехода в больницу.