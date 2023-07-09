Один погиб, трое пострадали: на дорогах Эстонии за сутки произошло четыре тяжелых ДТП

В субботу на дорогах Эстонии произошло четыре ДТП с тяжелыми последствиями, в которых погиб один человек, трое получили травмы.
Около шести часов утра в деревне Удерна волости Эльва в Тартумаа 47-летняя женщина не справилась с управлением Audi A6 и врезалась в придорожное дерево. Скорая помощь увезла пострадавшую в больницу.
В 8.52 утра на территории автобусного депо на улице Кадака в Таллинне 61-летний водитель заезжал на автобусе в гараж и сбил 61-летнего мужчину.
Около 18.00 в субботу на 2-м километре дороги Тилси-Наруски в волости Пыльва завязалась драка между 47-летним мужчиной с признаками алкогольного опьянения и 37-летним водителем внедорожника Volvo. Пьяный мужчина попытался удержать Volvo, схватившись за открытое окно, но водитель нажал на газ, и пешеход упал. Скорая помощь увезла пострадавшего пешехода в больницу.
В 19.52 на железнодорожном переезде в поселке Ракке в Ляэне-Вирумаа произошло трагическое ДТП: 83-летний мужчина, переходивший железную дорогу, был сбит приближавшимся поездом и скончался на месте. Подробнее об этой аварии читайте здесь.