Организаторы Beach Grind: безопасность всегда была нашим приоритетом

«Согласно сегодняшнему пресс-релизу PPA, медики не смогли спасти жизнь посетителя, который был доставлен с нашего фестиваля в арестный дом», - говорится в сообщении фестиваля в Facebook.

«Безопасность всегда была нашим приоритетом, и мы тесно сотрудничали с полицией и медицинскими работниками, чтобы обеспечить безопасную среду для наших посетителей на фестивале. Это крайне прискорбный инцидент, и вся команда фестиваля выражает искренние соболезнования родным погибшего».

Вчера незадолго до полуночи в палатку полиции, расположенную в районе проведения мероприятия Beach Grind в Пярну, доставили 20-летнего мужчину с подозрением на наркотическое опьянение. Медики на месте провели медицинский осмотр, после чего полиция отвезла молодого человека в Пярнуский арестный дом, где он должен был протрезветь.