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Организаторы Beach Grind: безопасность всегда была нашим приоритетом

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Beach Grind 2022.
Beach Grind 2022. Фото: Rauno Liivand

В Пярнуском арестном доме сегодня ночью умер 20-летний мужчина, которого доставили туда в полночь с фестиваля Beach Grind. «Это крайне прискорбный инцидент», - говорится на странице фестиваля в Facebook.

«Согласно сегодняшнему пресс-релизу PPA, медики не смогли спасти жизнь посетителя, который был доставлен с нашего фестиваля в арестный дом», - говорится в сообщении фестиваля в Facebook.

«Безопасность всегда была нашим приоритетом, и мы тесно сотрудничали с полицией и медицинскими работниками, чтобы обеспечить безопасную среду для наших посетителей на фестивале. Это крайне прискорбный инцидент, и вся команда фестиваля выражает искренние соболезнования родным погибшего».

Вчера незадолго до полуночи в палатку полиции, расположенную в районе проведения мероприятия Beach Grind в Пярну, доставили 20-летнего мужчину с подозрением на наркотическое опьянение. Медики на месте провели медицинский осмотр, после чего полиция отвезла молодого человека в Пярнуский арестный дом, где он должен был протрезветь.

Пярнуский летний фестиваль Beach Grind, главными организаторами которого являются Йоосеп Ярвесаар и Каарел Сейн, в эти выходные отметил свое 10-летие и собрал тысячи любителей музыки со всей Эстонии.

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