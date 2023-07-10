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ДЕВАТЬСЯ НЕКУДА ⟩ Экс-министр: либо урезать расходы, либо снова повышать налоги

Елена Поверина
, ведущая видеорубрики
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  • Если увязнуть в долгах, неминуемо банкротство

В чем измеряется эффективность налоговых реформ? Не придется ли дважды повышать налоги? Чем чревато обнуление сбережений населения? Нужно ли поддерживать предпринимателей?

На вопросы Rus.Postimees ответил в прямом эфире предприниматель, экс-министр экономики Меэлис Атонен (Партия реформ).

Фрагмент беседы:

– Помогут ли грядущие налоговые изменения нашей экономике? Напомню, что речь идет о повышении НСО (с 2024 года) и подоходного налога (с 2025 года).

– Это вопрос со сложным подтекстом. Нельзя постоянно жить выше своих возможностей, то есть тратить больше, чем собирать налогов. В ситуации, когда не найти с партнерами по коалиции общего языка по части сокращений расходов, приходится поднимать налоги.

При этом нельзя утверждать, что повышение НСО и подоходного налога как-то помогут экономике. Это против всякой логики законов экономики.

– Почему?

– Повышение подоходного налога скажется на стоимости рабочей силы. В будущем она будет обходиться работодателю на пару процентов дороже. В свою очередь, это отразится на конкуренции за рабочие места с соседними странами. Производство товаров и услуг в Эстонии подорожает. Для инвестора – это четкий сигнал, что инвестировать в Эстонию станет менее выгодно.

Повышение подоходного налога приведет к удорожанию рабочей силы. Для инвесторов Эстония на пару лет окажется под знаком вопроса.

В предпринимательской среде считается, что тот министр финансов, который однажды уже пошел на повышение налогов, может предпринять подлобный шаг и во второй, и в третий раз.

– Не придется ли правительству еще раз повышать налоги?

– 15 лет назад, когда я уже думал уходить из политики, перед выборами 2007 года Партия реформ озвучила лозунг о ежегодном росте экономики в 20% в ближайшее десятилетие (тогдашний премьер Андрус Ансип в 2007 году дал обещание за 15 лет вывести Эстонию в пятерку самых богатых стран Европыприм. ред.). Мы знаем, что этого не случилось. Пришел кризис 2008 года, экономика сильно упала и т.д.

Если даже Партия реформ раздавала чрезмерно оптимистичные обещания, то что уж говорить о других. Причина всех сегодняшних проблем – вера в безграничный рост экономики и раздача ничем не подкрепленных обещаний.

– На данный момент экономика ушла в существенный минус, достигнув отметки –3,2%.

– Уже слишком много минусов. Корни всех проблем растут от безмерного оптимизма.

Если коалиция не сможет сократить бюджет, то выхода нет – придется снова повышать налоги.

В случае, если расходы останутся на прежнем уровне, при нынешнем состоянии экономики имеющиеся минусы в бюджете уже не покрыть. Рост дефицита бюджета усугубится.

– Выхода нет – либо урезать бюджет, либо еще раз повышать налоги?

– Боюсь, что именно так.

– Вы отметили, что повышение подоходного налога приведет к удорожанию рабочей силы. А просчитано ли влияние роста НСО?

– Если бы мне пришлось выбирать, какой налог повышать – НСО или подоходный, я бы повысил налог с оборота. В Эстонии – качественная система сбора НСО: можно быстро собрать много средств. Кроме того, влияние роста НСО на общую экономику – не столь велико.

– Рост НСО в первую очередь ударит по карману потребителя…

– Это совсем другое. Потребителю станет чуть хуже, но влияние на развитие экономики будет менее болезненным. Если говорить об экспортерах, которых нужно поддерживать в первую очередь, то на них повышение НСО вообще не влияет. Налоги они платят на экспортных рынках.

– При этом, увеличивая НСО на 2%, мы стимулируем инфляцию. Не так ли?

– Инфляция – это другая история. Причин тому много: печатание новых денег, введение по всему миру разных пособий, возврат пенсионных накоплений в Эстонии и стремление бизнеса заработать, поднимая цены.

Боюсь, что инфляция продолжила бы расти без повышения НСО.

– Вы отметили, что повышение налогов не поможет развитию экономики. Тогда ради чего все это затеяно?

– Идея понятна: с таким дефицитом бюджета дальше жить нельзя. Если увязнуть в долгах, неминуемо банкротство.

Подробнее в повторе!

Студия Postimees: не придется ли еще раз повышать налоги? / Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja / Riani
Студия Postimees: не придется ли еще раз повышать налоги? / Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja / Riani Фото: Kermo Benrot
  • Помогут ли экономике грядущие налоговые изменения?
  • Как повлияет на покупательскую способность повышение НСО (с 2024 года) и подоходного налога (с 2025 года)?
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Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja / Riani 

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