ДЕВАТЬСЯ НЕКУДА ⟩ Экс-министр: либо урезать расходы, либо снова повышать налоги

На вопросы Rus.Postimees ответил в прямом эфире предприниматель, экс-министр экономики Меэлис Атонен (Партия реформ).

Фрагмент беседы:

– Помогут ли грядущие налоговые изменения нашей экономике? Напомню, что речь идет о повышении НСО (с 2024 года) и подоходного налога (с 2025 года).

– Это вопрос со сложным подтекстом. Нельзя постоянно жить выше своих возможностей, то есть тратить больше, чем собирать налогов. В ситуации, когда не найти с партнерами по коалиции общего языка по части сокращений расходов, приходится поднимать налоги.

При этом нельзя утверждать, что повышение НСО и подоходного налога как-то помогут экономике. Это против всякой логики законов экономики.

– Почему?

– Повышение подоходного налога скажется на стоимости рабочей силы. В будущем она будет обходиться работодателю на пару процентов дороже. В свою очередь, это отразится на конкуренции за рабочие места с соседними странами. Производство товаров и услуг в Эстонии подорожает. Для инвестора – это четкий сигнал, что инвестировать в Эстонию станет менее выгодно.

Повышение подоходного налога приведет к удорожанию рабочей силы. Для инвесторов Эстония на пару лет окажется под знаком вопроса.

В предпринимательской среде считается, что тот министр финансов, который однажды уже пошел на повышение налогов, может предпринять подлобный шаг и во второй, и в третий раз.

– Не придется ли правительству еще раз повышать налоги?