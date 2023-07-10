ДЕВАТЬСЯ НЕКУДА ⟩ Экс-министр: либо урезать расходы, либо снова повышать налоги

На вопросы Rus.Postimees ответил в прямом эфире предприниматель, экс-министр экономики Меэлис Атонен (Партия реформ).
– Помогут ли грядущие налоговые изменения нашей экономике? Напомню, что речь идет о повышении НСО (с 2024 года) и подоходного налога (с 2025 года).
– Это вопрос со сложным подтекстом. Нельзя постоянно жить выше своих возможностей, то есть тратить больше, чем собирать налогов. В ситуации, когда не найти с партнерами по коалиции общего языка по части сокращений расходов, приходится поднимать налоги.
При этом нельзя утверждать, что повышение НСО и подоходного налога как-то помогут экономике. Это против всякой логики законов экономики.
– Повышение подоходного налога скажется на стоимости рабочей силы. В будущем она будет обходиться работодателю на пару процентов дороже. В свою очередь, это отразится на конкуренции за рабочие места с соседними странами. Производство товаров и услуг в Эстонии подорожает. Для инвестора – это четкий сигнал, что инвестировать в Эстонию станет менее выгодно.
Повышение подоходного налога приведет к удорожанию рабочей силы. Для инвесторов Эстония на пару лет окажется под знаком вопроса.
В предпринимательской среде считается, что тот министр финансов, который однажды уже пошел на повышение налогов, может предпринять подлобный шаг и во второй, и в третий раз.
– Не придется ли правительству еще раз повышать налоги?
– 15 лет назад, когда я уже думал уходить из политики, перед выборами 2007 года Партия реформ озвучила лозунг о ежегодном росте экономики в 20% в ближайшее десятилетие (тогдашний премьер Андрус Ансип в 2007 году дал обещание за 15 лет вывести Эстонию в пятерку самых богатых стран Европы – прим. ред.). Мы знаем, что этого не случилось. Пришел кризис 2008 года, экономика сильно упала и т.д.