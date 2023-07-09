САММИТ БРИКС ⟩ ЮАР примет Путина, несмотря на ордер на арест

«Саммит БРИКС состоится, и мы завершаем обсуждение его формата», - сказал он журналистам, подчеркнув, что это будет физическая встреча.

В БРИКС, созданный в 2009 году, входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР.

Рамафоса не подтвердил, будет ли Путин также присутствовать на встрече.

«У нас не было физической встречи на высшем уровне почти три года. Эта [встреча] не может быть виртуальной», - подчеркнул он.

Международный уголовный суд (МУС) выдал ордер на арест Путина в связи с обвинениями в незаконной депортации украинских детей в Россию. Как член МУС, ЮАР должна быть обязана арестовать Путина, если он прибудет в страну.

В местных СМИ даже ходили слухи, что Претория рассматривает возможность переноса саммита в Китай, чтобы избежать этого обязательства.