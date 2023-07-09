САММИТ БРИКС ⟩ ЮАР примет Путина, несмотря на ордер на арест

Саммит БРИКС состоится в следующем месяце в физическом формате, несмотря на международный ордер на арест лидера российского режима Владимира Путина, подтвердил сегодня президент Южно-Африканской Республики (ЮАР) Сирил Рамафоса.
«Саммит БРИКС состоится, и мы завершаем обсуждение его формата», - сказал он журналистам, подчеркнув, что это будет физическая встреча.
В БРИКС, созданный в 2009 году, входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР.
Рамафоса не подтвердил, будет ли Путин также присутствовать на встрече.
«У нас не было физической встречи на высшем уровне почти три года. Эта [встреча] не может быть виртуальной», - подчеркнул он.
Международный уголовный суд (МУС) выдал ордер на арест Путина в связи с обвинениями в незаконной депортации украинских детей в Россию. Как член МУС, ЮАР должна быть обязана арестовать Путина, если он прибудет в страну.
В местных СМИ даже ходили слухи, что Претория рассматривает возможность переноса саммита в Китай, чтобы избежать этого обязательства.
ЮАР не осудила войну России в Украине, заявив, что она беспристрастна и предпочитает диалог.