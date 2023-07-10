Накануне поездки на саммит НАТО президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что вступление Швеции в НАТО зависит от того, будет ли теперь открыта дверь в Евросоюз для Турции. Эстонские политики рассматривают это как часть стратегии торга турецкого президента.
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Эстонские политики не считают, что требование Турции открыть дверь в ЕС может остановить стремления Швеции в НАТО
Депутат Европарламента Свен Миксер (социал-демократы) сказал Postimees, что он не знаком с точным содержанием и контекстом заявления Эрдогана, но в принципе готов его прокомментировать. Он отметил, что каждая организация будет решать свои вопросы расширения независимо от другой. «Понятно, что никто не может реально навязывать такие условия. Но я не знаком с конкретными формулировками и контекстом заявления», - добавил он.