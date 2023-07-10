Эстонские политики не считают, что требование Турции открыть дверь в ЕС может остановить стремления Швеции в НАТО

Депутат Европарламента Свен Миксер (социал-демократы) сказал Postimees, что он не знаком с точным содержанием и контекстом заявления Эрдогана, но в принципе готов его прокомментировать. Он отметил, что каждая организация будет решать свои вопросы расширения независимо от другой. «Понятно, что никто не может реально навязывать такие условия. Но я не знаком с конкретными формулировками и контекстом заявления», - добавил он.

Миксер отметил, что решения на таком высоком уровне не принимаются легкомысленно. «В свое время, когда я также общался с финнами о НАТО, одним из моих аргументов было то, что можно быть сколь угодно технически и политически готовым, но если начать покупать зонтики, когда уже идет дождь, то они могут быть распроданы или очень дороги», - вспоминает Миксер.