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Эстонские политики не считают, что требование Турции открыть дверь в ЕС может остановить стремления Швеции в НАТО

Аймар Алтосаар
, журналист
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Реджеп Тайип Эрдоган.
Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: Drop of Light/Shutterstock

Накануне поездки на саммит НАТО президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что вступление Швеции в НАТО зависит от того, будет ли теперь открыта дверь в Евросоюз для Турции. Эстонские политики рассматривают это как часть стратегии торга турецкого президента.

Депутат Европарламента Свен Миксер (социал-демократы) сказал Postimees, что он не знаком с точным содержанием и контекстом заявления Эрдогана, но в принципе готов его прокомментировать. Он отметил, что каждая организация будет решать свои вопросы расширения независимо от другой. «Понятно, что никто не может реально навязывать такие условия. Но я не знаком с конкретными формулировками и контекстом заявления», - добавил он.

Миксер отметил, что решения на таком высоком уровне не принимаются легкомысленно. «В свое время, когда я также общался с финнами о НАТО, одним из моих аргументов было то, что можно быть сколь угодно технически и политически готовым, но если начать покупать зонтики, когда уже идет дождь, то они могут быть распроданы или очень дороги», - вспоминает Миксер.

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