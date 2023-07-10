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Столтенберг: Эрдоган согласился поддержать заявку Швеции на вступление в НАТО

rus.postimees.ee
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Накануне саммита НАТО Эрдоган встречается с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном и главой альянса Йенсом Столтенбергом.
Накануне саммита НАТО Эрдоган встречается с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном и главой альянса Йенсом Столтенбергом. Фото: Yves Herman

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган согласился поддержать вступление Швеции в НАТО. Об этом сообщил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг по итогам переговоров с турецким лидером, премьером Швеции Ульфом Кристерссоном и главой Евросовета Шарлем Мишелем в преддверии саммита НАТО в Вильнюсе.

В своем Twitter Столтенберг сообщил, что Эрдоган «согласился направить протокол о ратификации вступления Швеции в НАТО в парламент как можно быстрее и обеспечить его ратификацию». Предполагается, что турецкий парламент одобрит заявку Швеции на осенней сессии.

«Президент Турции согласился как можно скорее направить протокол о присоединении Швеции в парламент и обеспечить ратификацию. Это исторический шаг, который делает всех союзников НАТО сильнее и безопаснее», - написал Столтенберг.

Турецкое госагентство «Анадолу» пишет, что Турция направит протоколы о членстве Швеции в НАТО на рассмотрение парламента и «будет тесно сотрудничать для их утверждения».

В свою очередь Стокгольм обязался поддержать процесс членства Анкары в Евросоюз и либерализацию визового режима, а также подтвердил, что не будет оказывать поддержку организациям, которые Турция считает террористическими.

В начале июня Столтенберг сообщил, что Швеция выполнила требования Турции в рамках трехстороннего меморандума и имеет право на вступление в НАТО. Страна подала заявку на вхождение в состав Североатлантического альянса в мае 2022 года.

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