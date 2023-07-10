Столтенберг: Эрдоган согласился поддержать заявку Швеции на вступление в НАТО

В своем Twitter Столтенберг сообщил, что Эрдоган «согласился направить протокол о ратификации вступления Швеции в НАТО в парламент как можно быстрее и обеспечить его ратификацию». Предполагается, что турецкий парламент одобрит заявку Швеции на осенней сессии.

Glad to announce that after the meeting I hosted with @RTErdogan & @SwedishPM, President Erdogan has agreed to forward #Sweden's accession protocol to the Grand National Assembly ASAP & ensure ratification. This is an historic step which makes all #NATO Allies stronger & safer. pic.twitter.com/D7OeR5Vgba — Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) July 10, 2023

«Президент Турции согласился как можно скорее направить протокол о присоединении Швеции в парламент и обеспечить ратификацию. Это исторический шаг, который делает всех союзников НАТО сильнее и безопаснее», - написал Столтенберг.

Турецкое госагентство «Анадолу» пишет, что Турция направит протоколы о членстве Швеции в НАТО на рассмотрение парламента и «будет тесно сотрудничать для их утверждения».

В свою очередь Стокгольм обязался поддержать процесс членства Анкары в Евросоюз и либерализацию визового режима, а также подтвердил, что не будет оказывать поддержку организациям, которые Турция считает террористическими.