Фото ⟩ В 30 километрах от столицы Исландии началось извержение вулкана

Извержение вулкана, расположенного к югу от столицы Исландии, Рейкьявика, распространяет шлейфы дыма по региону, известному своими лавовыми полями, вулканами и геотермальной активностью, передает CNN.
Метеорологическое управление Исландии (IMO) сообщило, что «незначительное» извержение началось в понедельник на исландском полуострове Рейкьянес, но выброса пепла не произошло, и до сих пор не было сообщений о сбоях в работе аэропорта Кефлавик.
По сообщению IMO, на склонах горы Литли-Хрутур образовалась трещина длиной 200 метров, «из которой лава выходит в виде ряда фонтанов».
Ученые предупреждали о возможном извержении после того, как в последние недели были зафиксированы сотни мелких землетрясений.
Поскольку извержение произошло в необитаемом районе, «непосредственных рисков» для населения и инфраструктуры нет, заявили в IMO, но предупредили людей, чтобы они не приближались к этому району, заявив, что там будет накапливаться «опасно высокий уровень вулканических газов».
Ветер будет переносить часть этих газов на север, что может повлиять на несколько районов, включая столицу Исландии, говорится в сообщении IMO. Региональное управление по делам полуострова Рейкьянес также выпустило в понедельник предупреждение об уровне газов.
Несколько дней назад управление предупредило туристов, совершающих походы в этом регионе, чтобы они соблюдали осторожность, отметив, что недавняя сейсмическая активность похожа на преддверие другого извержения вулкана в прошлом году.