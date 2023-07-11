Фото ⟩ В 30 километрах от столицы Исландии началось извержение вулкана

Метеорологическое управление Исландии (IMO) сообщило, что «незначительное» извержение началось в понедельник на исландском полуострове Рейкьянес, но выброса пепла не произошло, и до сих пор не было сообщений о сбоях в работе аэропорта Кефлавик.

По сообщению IMO, на склонах горы Литли-Хрутур образовалась трещина длиной 200 метров, «из которой лава выходит в виде ряда фонтанов».

Фото: KRISTINN MAGNUSSON

Ученые предупреждали о возможном извержении после того, как в последние недели были зафиксированы сотни мелких землетрясений.

Поскольку извержение произошло в необитаемом районе, «непосредственных рисков» для населения и инфраструктуры нет, заявили в IMO, но предупредили людей, чтобы они не приближались к этому району, заявив, что там будет накапливаться «опасно высокий уровень вулканических газов».

Фото: KRISTINN MAGNUSSON

Ветер будет переносить часть этих газов на север, что может повлиять на несколько районов, включая столицу Исландии, говорится в сообщении IMO. Региональное управление по делам полуострова Рейкьянес также выпустило в понедельник предупреждение об уровне газов.

Фото: JEREMIE RICHARD