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«За отказ выполнять приказы». Убитый в России командир подлодки был ликвидирован своими, утверждают в ВСУ

Подводник уволился из армии до войны – родственники
rus.postimees.ee
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Подлодка "Краснодар", которая наносила ракетные удары по Украине. Фото сделано в то время, когда убитый в Краснодаре 10 июля капитан второго ранга Станислав Ржицкий, гарантированно был командиром ракетоносца.
Подлодка "Краснодар", которая наносила ракетные удары по Украине. Фото сделано в то время, когда убитый в Краснодаре 10 июля капитан второго ранга Станислав Ржицкий, гарантированно был командиром ракетоносца. Фото: Официальный Интернет-портал администрации муниципального образования город Краснодар и городской Думы Краснодара

Станислав Ржицкий, которого в понедельник расстреляли в Краснодаре, был ликвидирован россиянами, утверждают в Управлении стратегических коммуникаций ВСУ. Убийство прокомментировали и в ГУР, и родственники бывшего капитана подлодки «Краснодар».

Громкое убийство бывшего капитана российской подводной лодки «Краснодар», которая наносила удары по Украине крылатыми ракетами «Калибр», прокомментировали представители разведки и вооруженных сил Украины.

Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины не взяло на себя ответственность за ликвидацию российского офицера, но опубликовало подробности покушения, которые ранее не сообщал никто. По данным ведомства Кирилла Буданова, Ржицкого убили в понедельник во время пробежки около 6 утра в парке в Краснодаре, во время дождя. Киллер стрелял не четыре раза, как сообщалось ранее, а семь.

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