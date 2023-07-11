Станислав Ржицкий, которого в понедельник расстреляли в Краснодаре, был ликвидирован россиянами, утверждают в Управлении стратегических коммуникаций ВСУ. Убийство прокомментировали и в ГУР, и родственники бывшего капитана подлодки «Краснодар».
Для подписчиков
«За отказ выполнять приказы». Убитый в России командир подлодки был ликвидирован своими, утверждают в ВСУ
Подводник уволился из армии до войны – родственники
Громкое убийство бывшего капитана российской подводной лодки «Краснодар», которая наносила удары по Украине крылатыми ракетами «Калибр», прокомментировали представители разведки и вооруженных сил Украины.