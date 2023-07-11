«За отказ выполнять приказы». Убитый в России командир подлодки был ликвидирован своими, утверждают в ВСУ

Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины не взяло на себя ответственность за ликвидацию российского офицера, но опубликовало подробности покушения, которые ранее не сообщал никто. По данным ведомства Кирилла Буданова, Ржицкого убили в понедельник во время пробежки около 6 утра в парке в Краснодаре, во время дождя. Киллер стрелял не четыре раза, как сообщалось ранее, а семь.