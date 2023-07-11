Лавров пообещал «адекватные шаги Москвы» после вступления Швеции в НАТО

Министр иностранных дел РФ грозится действовать адекватно после того, как Стокгольм завершит процедуру вступления в НАТО. О том, что Турция больше не противится вхождению Швеции в военный альянс, стало известно накануне.
Сергей Лавров вернулся в информационное пространство с термином, который для большинства иностранных демократических политиков несовместим с нынешней российской властью. Министр иностранных дел РФ пообещал «адекватные» шаги после вхождения Швеции в НАТО.
«Я вас заверю, что все законные интересы в области безопасности Российской Федерации будут обеспечены. Соответствующие меры, мы знаем, какие это меры, и как их реализовывать на практике, будут приняты, - заявил Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел Омана Бадром бен Хамадом бен Хамудом аль-Бусаиди в ответ на вопрос о ликвидации помех на пути вступлении Стокгольма в северо-атлантический альянс. - Шаги мы предпринимаем адекватные и, смею вас заверить, заблаговременные».
Что конкретно будет делать Москва после того, как на Балтике не останется ни одной страны без членства в НАТО кроме РФ, Лавров не сказал.
Руководитель внешнеполитического ведомства Кремля добавил, что поражен скоростью, с которой и Финляндия, и Швеция отказались от своего нейтрального статуса.
О резкой перемене общественных настроений в обеих скандинавских странах по вопросу присоединения к НАТО стало известно после того, как Россия развязала полномасштабную агрессивную войну в Украине в 2022 году.
До сих пор против вступления Швеции в НАТО выступала Турция, которая является одним из давних членов альянса. Президент Эрдоган добивался от Стокгольма выдачи курдских политиков, которых официальная Анкара считает террористами. Однако в понедельник генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что турецкий лидер согласился поддержать вступление Швеции в альянс.