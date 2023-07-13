Уже в первый день саммита в Вильнюсе, 11 июля, украинцы услышали ответ на свой главный вопрос о полноправном членстве в НАТО: в обозримом будущем им не светит. Rus.Postimees исследовал, какую реакцию такие решения в Вильнюсе вызвали у западных СМИ и в украинском обществе, у политиков и лидеров мнений. Разброс позиций оказался крайне широким.

В итоговом коммюнике саммита Альянс не смог предложить Киеву ни четкие условия, ни определенные сроки членства, хотя и убрал требование ПДЧ (План действий по членству в НАТО — программа по принятию новых членов в НАТО, действует с 1999 г. - прим. ред.). Мы подробно писали о том, что получила Украина на саммите, а чего так и не дождалась.