Руководитель крупного сельскохозяйственного предприятия: катастрофы не предвидится

«Я не особо в курсе», - признался Врейманн в четверг днем, вскоре после того, как правительство подтвердило введение чрезвычайного положения в сельском хозяйстве, вызванного засухой. «Но, похоже, это нас не сильно затронет», - добавил он.

Министр здоровья и труда Рийна Сиккут заявила на правительственной пресс-конференции, что государство не будет оказывать фермерам никакой финансовой или иной прямой материальной помощи, но смягчит ситуацию, предоставив Департаменту сельскохозяйственных регистров и информации (PRIA) возможность не применять к фермерам санкции за невыполнение необоснованных в сложившейся ситуации обязательств.