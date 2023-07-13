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Руководитель крупного сельскохозяйственного предприятия: катастрофы не предвидится

Марко Суурмяги
, заместитель главного редактора Sakala
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В коровниках Kõpu PM содержится около 650 коров, столько же молодняка и около 2000 га посевов и зеленых кормов.
В коровниках Kõpu PM содержится около 650 коров, столько же молодняка и около 2000 га посевов и зеленых кормов. Фото: Elmo Riig

По словам Тыну Врейманна, руководителя Kõpu PM, одного из крупнейших сельскохозяйственных предприятий Вильяндимаа, объявленное правительством чрезвычайное положение не затрагивает коров и поля Kõpu, и он не видит никакой катастрофы для работы своего предприятия.

«Я не особо в курсе», - признался Врейманн в четверг днем, вскоре после того, как правительство подтвердило введение чрезвычайного положения в сельском хозяйстве, вызванного засухой. «Но, похоже, это нас не сильно затронет», - добавил он.

Министр здоровья и труда Рийна Сиккут заявила на правительственной пресс-конференции, что государство не будет оказывать фермерам никакой финансовой или иной прямой материальной помощи, но смягчит ситуацию, предоставив Департаменту сельскохозяйственных регистров и информации (PRIA) возможность не применять к фермерам санкции за невыполнение необоснованных в сложившейся ситуации обязательств.

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