Климатолог о будущем Эстонии: Сааремаа не станет Кипром, но миграция народов с Востока неминуема

Засушливый июнь 2023 года вынудил власти Эстонии объявить режим чрезвычайного положения. Мы поговорили с климатологом о том, насколько опасны изменения климата и что нас ждет в ближайшие годы в этой связи.
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Профессор климатологии, заведующая лабораторией физики атмосферы Тартуского университета Пийя Пост, которая профессионально занимается климатом региона Балтийского моря и ролью атмосферной циркуляции в его формировании, рассказала в интервью Rus.Postimees, как скоро климат в Эстонии станет таким же, как на юге Литвы.