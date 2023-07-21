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Климатолог о будущем Эстонии: Сааремаа не станет Кипром, но миграция народов с Востока неминуема

, журналист
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Афроамериканка радуется жаркому лету на пляже вместе со своим ребенком, июль 2023 года.
Афроамериканка радуется жаркому лету на пляже вместе со своим ребенком, июль 2023 года. Фото: Getty Images / AFP / Scanpix

Засушливый июнь 2023 года вынудил власти Эстонии объявить режим чрезвычайного положения. Мы поговорили с климатологом о том, насколько опасны изменения климата и что нас ждет в ближайшие годы в этой связи.

Профессор климатологии, заведующая лабораторией физики атмосферы Тартуского университета Пийя Пост, которая профессионально занимается климатом региона Балтийского моря и ролью атмосферной циркуляции в его формировании, рассказала в интервью Rus.Postimees, как скоро климат в Эстонии станет таким же, как на юге Литвы.

​Профессор климатологии, заведующая лабораторией физики атмосферы Тартуского университета Пийя Пост.
​Профессор климатологии, заведующая лабораторией физики атмосферы Тартуского университета Пийя Пост. Фото: Tartu PM / Scanpix Baltics
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