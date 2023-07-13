Путин: Россия не против обсуждения гарантий безопасности Украине

По мнению Путина, любая страна имеет право выбирать тот способ достижения своей безопасности, «который считает для себя правильным».

«Есть только одно ограничение. Оно связано с тем, что, достигая безопасность одной страны, не должны создаваться угрозы для другой страны. Поэтому мы исходим из понимания, что этот принцип, который многократно был продекларирован в различных международных документах, будет учитываться. А Украина, конечно, имеет право на обеспечение своей безопасности. <…> Для нас нет ничего необычного в том, что сейчас было продекларировано и НАТО, и в “семерке”. Мы не против обсуждения подобного рода. Но еще раз повторю - при обязательном условии обеспечения безопасности РФ», - сказал Путин.

На саммите НАТО в Вильнюсе страны «Большой семерки» приняли заявление о гарантиях безопасности для Украины. Они, в частности, пообещали, что будут работать с Украиной над «конкретными двусторонними долгосрочными обязательствами и договоренностями в области безопасности», призванными создать силы, способные «защитить Украину сейчас и сдерживать российскую агрессию в будущем»

Страны G7 заявили, что собираются предоставить украинским войскам «современную военную технику на суше, в воздухе и на море», а также оказывать оперативную военную и финансовую помощь Украине «в случае будущего вооруженного нападения России».

«C 24 февраля 2022 года, с момента начала широкомасштабного вооруженного нападения Российской Федерации на Украину, до 30 июня 2023 года УВКПЧ зафиксировало 25 170 случаев гибели или ранения гражданских лиц в 1504 населенных пунктах Украины: 9177 погибших и 15 993 раненых», - сказано в материалах на сайте ведомства Верховного комиссара ООН Фолькера Тюрка.