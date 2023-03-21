Интервью ⟩ Сколько лет тюрьмы грозит Путину в Гааге

Прокурор Карим Хан очень четко сказал в своих многочисленных интервью в последние дни, что это далеко не единственное дело. И мы на самом деле не знаем, какие в МУС уже есть другие уголовные дела. Могут быть ордеры на арест других лиц. Это лишь первый шаг. Он значимый и важный. Я считаю, что это правильный выбор показательного случая безнаказанности. Власти РФ ведь очень показательно себя вели, были публичные встречи по этой теме Львовой-Беловой с Путиным.

Путин встречается с уполномоченной по правам ребенка в РФ Марией Львовой-Беловой 16 февраля 2023 года, когда чиновница рассказала президенту РФ о том, что лично усыновила ребенка из оккупированного Мариуполя.

Из стенограммы встречи Путина с Львовой-Беловой 16 февраля 2023 года:

Путин: Растёт и количество обращений наших граждан по поводу усыновления детей из Донецкой, Луганской республик, с Херсонской, Запорожской областей. Институт [уполномоченной] занимается этим вопросом уже давно – в течение уже практически девяти лет...

Львова-Белова: ...когда возникает у нас проблема, что погибли родители, а бабушка с дедушкой пятерых ребятишек взяли, а жить негде. Мы помогаем, покупаем дом, например, для того чтобы сохранить детям всё-таки кровную семью.

В августе запустили интеграционные смены для детей из новых регионов – для подростков. Они родились от самих детей. Я приехала в Мариуполь, и мне ребята говорят: «Слушайте, нам хочется посмотреть, что теперь с приходом России у нас появилось».

Путин: Вы сами ребёнка усыновили из Мариуполя, да?

Львова-Белова: Да, Владимир Владимирович, благодаря Вам.

Путин: Он маленький?

Львова-Белова: Нет, 15 лет. Теперь я знаю, что такое быть мамой ребёнка с Донбасса, – сложно, но друг друга точно любим.

Путин: Самое главное.

Львова-Белова: Это да. Я думаю, что со всем справимся, правильно?

Путин: Конечно.