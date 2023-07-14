Репортаж из Нарва-Йыэсуу ⟩ «Чего тут делать»: старый курорт в новые времена

К сезонным историям относятся и «трудовые лагеря» (я бы инстинктивно заменил это слово на «отряды»). Они, по словам Мячиной, возрождают формы коллективной жизни, которая кипела на побережье 30–40 лет назад. «Это, наверное, не в таких масштабах и на других началах сейчас происходит. Трудовой лагерь дает возможность заработать. Подростки подают настоящее CV, проходят собеседование, причем это не игра, с ними действительно разговаривают и набирают не всех. Рекрутирует их город – на уборку пляжа, озеленение, покраску заборов. Это помощь городу. В каждом лагере человек по 20 занимаются благоустройством».

Регулярные практики по местному времени

В последние годы, по словам сотрудникам центра, жителей в самоуправлении становится больше. «Конечно, на побережье цены на участки очень высокие, - признает Мячина, - но, если земля чуть в стороне, например, в районе Синимяэ, это по силам большему числу людей. Частный сектор развивается, из городов люди стараются уехать. А значит, и рынок наших услуг оживляется». Я пытаюсь умничать и говорю, что это «распределенный образ жизни» - человек круглый год живет в Нарва-Йыэсуу и выбирается в большие города по мере потребностей. В нашей беседе мелькает также слово «дезурбанизация». Все правильно: Эстония - страна хуторов.