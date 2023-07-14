Репортаж из Нарва-Йыэсуу ⟩ «Чего тут делать»: старый курорт в новые времена

Нарва меняется, и ее спутник Нарва-Йыэсуу меняется вместе с ней. И дело не только в конкретных обстоятельствах. Курорты со старых открыток остаются в экскурсиях историков, а предназначение этих мест усложняется. Постоянные жители не только обслуживают дачников, но и живут своей круглогодичной жизнью. Соответственно усложняется и культурный рынок. Rus.Postimees выяснял, что на нем можно приобрести.
В изначально промышленной цивилизации Ида-Вирумаа есть два места отдыха. Вернее, одно из них – не место, а дистанция, и это северный берег Чудского озера. В туристическом отношении он наименее развитый, но это многим нравится. А второе – именно место, и это Нарва-Йыэсуу со всеми приметами классического курорта. То есть дачниками, сезонным досугом, особым жилищным фондом и резким контрастом времен года, когда жизнь только летом. По курортному колориту Нарва-Йыэсуу уступает только Пярну и, может быть, Курессааре. Зато в тех местах нет за узкой речкой другой страны, выглядящей просто другим берегом с буйной растительностью.
В плане учреждений культуры бывший Гунгербург находится не столько в тени Нарвы, сколько служит ее важным дополнением. Конечно, он использует ее ресурсы чуть больше, чем наоборот. Люди и их занятия переходят из одного города в другой. А так как самоуправления разные, то степень самостоятельности Нарва-Йыэсуу довольно высокая. Это полноценный субъект региона, и его заметность в этом качестве только растет.
Город маленький – субъект большой
Культурную жизнь здесь организует не большая институция в помпезном здании, а досуговый центр, который почти сливается с местностью. Во всяком случае, он ненамного больше частных вилл, разбросанных вокруг. Сначала я захожу в угловой холл, вижу детскую обувь на коврике и не успеваю понять, что мне не сюда, как на меня выскакивает молодой человек в спортивных шортах и привычно отправляет в соседнюю дверь. Потом выяснится, что я ломился в детский центр.
Ничто не предвещает, что за компактным холлом откроается внушительный зал с фотовыставкой, роялем и прочими атрибутами пространства для творческой работы. Но специалист по досугу Екатерина Рагозина на всякий случай скромничает: «Зал маленький у нас, конечно, да еще и неправильной формы. Чем богаты». Замечаю в ответ, что это, может, участок был хитрой формы. Но принимающая сторона не сдается: «Сюда, как вы понимаете, немного людей поместится». Что вообще-то правильно: если ты совершенно доволен своим положением, никто не поможет его ни с того ни с сего улучшить.
Руководитель центра Наталья Мячина обоснованно считает свою организацию молодой. «До 2017 года была волость Вайвара, а в ней был свой центр интересов. Потом произошло укрупнение с центром в Нарва-Йыэсуу, и теперь мы большой субъект. Круг наших обязанностей – такой же, какой был у культурного отдела мэрии города и у волостного центра. То есть систематические мероприятия, налаженная культурная жизнь, третий сектор, молодежные программы».
Курорт - традиционная специфика Нарва-Йыэсуу. В сезон тут проходят большие мероприятия. На джазовый фестиваль, который состоится в конце июля (см. программу здесь), или на фестиваль миноги в сентябре приезжают автобусы гостей не только из соседней Нарвы. Это известные на всю страну события со своей сформированной репутацией и насыщенной программой. Джазовый фест сопровождается летней школой для исполнителей. Немаловажно, что все это бесплатно. И это притом, что среди гостей этого года – знаменитая американская вокалистка Люси Вудвард (см. ниже ее клип).
К сезонным историям относятся и «трудовые лагеря» (я бы инстинктивно заменил это слово на «отряды»). Они, по словам Мячиной, возрождают формы коллективной жизни, которая кипела на побережье 30–40 лет назад. «Это, наверное, не в таких масштабах и на других началах сейчас происходит. Трудовой лагерь дает возможность заработать. Подростки подают настоящее CV, проходят собеседование, причем это не игра, с ними действительно разговаривают и набирают не всех. Рекрутирует их город – на уборку пляжа, озеленение, покраску заборов. Это помощь городу. В каждом лагере человек по 20 занимаются благоустройством».
Регулярные практики по местному времени
В последние годы, по словам сотрудникам центра, жителей в самоуправлении становится больше. «Конечно, на побережье цены на участки очень высокие, - признает Мячина, - но, если земля чуть в стороне, например, в районе Синимяэ, это по силам большему числу людей. Частный сектор развивается, из городов люди стараются уехать. А значит, и рынок наших услуг оживляется». Я пытаюсь умничать и говорю, что это «распределенный образ жизни» - человек круглый год живет в Нарва-Йыэсуу и выбирается в большие города по мере потребностей. В нашей беседе мелькает также слово «дезурбанизация». Все правильно: Эстония - страна хуторов.
Кроме общих для страны традиций вроде праздника Ивановой ночи, самоуправление развивает сетку мероприятий местного значения. «У нас есть и День рыбака – мы его проводим в конце июня, и забег на морскую милю по воде и песку, который в этом году прошел в начале июля, - перечисляет Екатерина Рагозина, - день города, перед которым состоится праздник песчаных фигур и будет привезен из Нарвы спектакль, поставленный театром горожан Miks Mitte (его впервые показали в начале мая в Нарве и грозились, что больше показов не будет – прим. ред.). Это произойдет 4–5 августа. Стараемся одним днем не ограничиваться. Будет спорт для детей, будет большая ярмарка, приезжайте. У нас в этом году 30 лет, как Нарва-Йыэсуу получил статус города».
Наряду с разовыми событиями, которые проходят раз в год и потом долго и тщательно готовятся, большое значение для культурной жизни имеют регулярные проекты для местных жителей. В Нарва-Йыэсуу есть человеческий ресурс для их реализации. И это как спорт и йога в парке, так и лекции по философии и искусству. Ведут эти занятия опытные специалисты, связавшие с городом уже не дачную, а вполне оседлую жизнь.
«Было бы странно не воспользоваться тем, что в твоем городе живут уникальные люди, - поясняет Рагозина. – Мы запустили курс лекций профессора философии, которая много лет работала в России, а теперь живет здесь. Елена Сергейчик – уникальный человек, способный увлечь самыми неожиданными темами. Мы запустили с ней цикл лекций, они проходят как раз в этом зале. На эти лекции приезжают люди из Нарвы. Однажды приехали организаторы тамошнего медиаклуба и предложили формат показов с киноведческими комментариями». Кино – история непростая, в первую очередь в вопросе прав публичного показа. Их досуговому центру обеспечивает Институт Гете. Поэтому в программе часто можно встретить именно немецкие картины, в частности, выдающегося мастера Вернера Херцога.
Людей на показы ходит все больше, иногда по 50–60 человек. «Кроме того, 10–11 августа по инициативе Вируского Фонда кино и фонда интеграции пройдут ночные показы на улице, - делится планами Мячина – может, знаете, как это было в Северном дворе Нарвского замка в начале июня. Потом 18 августа в Силламяэ тоже будет такая акция, там покажут «Аптекаря Мельхиора», а у нас будут «Калев» и «Эрик – каменное сердце». Так что мы тут очень увлеклись кинематографом. У нас, кстати, перед показами тоже будут мастер-классы от кинематографистов – как снимать кино».
Философия одного курорта
Елена Сергейчик комментирует кино и ведет цикл философских встреч причем делает это в разных форматах. Помимо рецензий на различную культурную продукцию в своем Телеграм-канале, она вместе с художницей Верой Ланцовой проводит диалогические занятия. Такая форма занимает и привлекает слушателей.
«Окончательно я переехала в Нарва-Йыэсуу только в 2022 году, - рассказывает Елена Сергейчик, - но мы с мужем купили здесь жилье еще в 2012. У него эстонские корни, у меня латышские - мы люди балтийского региона. В Петербурге я закончила университет, потом долго работала в вузах, была ученым секретарем Дома ученых, писала книжки. Переезд сюда не перечеркнул, а только стимулировал идею просвещения. Но с одной оговоркой – развлекая».
Путь к сердцу и даже уму слушателя лежит через желудок. Еще в Петербурге профессор Сергейчик вела семинар «Еда как форма коммуникации». И многие темы, которые сейчас объявляются для публики в Нарва-Йыэсуу, связаны с едой – яйцо в искусстве, пиво в культуре и тому подобное. Это не совпадение, а осознанный подход: через конкретику повседневной жизни можно рассказать о сложных вещах, сделать это глубоко и эффектно.
Мы привыкли к лекциям на культурных рынках больших городов. Но времена изменились, и дело совсем не в попытках доказать, что «маленькие не хуже». Просто интеллектуальный досуг – это больше не привилегия мест, где концентрируются учреждения науки и образования. Люди все больше живут там, где им нравится. И запросы у них делаются все затейливее.
От кренгольмских тканей до искусственного интеллекта
С искусствоведом Еленой Ховарт мы встречаемся в Светлом парке. С 2006 по 2021 годы она работала гидом в Нарвском музее, а сейчас делает выставочные и просветительские проекты в Нарвской центральной библиотеке. «Я закончила Академию Художеств в Петербурге; моя дипломная работа была связана с художественными тканями Кренгольма, – рассказывает Елена. – Я первой начала исследовать этот материал. Хотя я сама из Саратова, но живу тут с 1991 года, и для меня это родные места. Мне важна культурная география этих мест, и она находит отражение в моих занятиях. Например, я рассказываю об эстонском искусстве. Запрос на это сейчас есть».
Местная культура растет в цене. В будущем сезоне Елена собирается провести цикл занятий именно по эстонской архитектуре, визуальному и прикладному искусству. Лекции в Нарве получают органичное продолжение в Нарва-Йыэсуу. «Мне пишут или звонят, говорят, что не успели сходить в Нарве, поэтому обязательно приедут сюда, - Елену искренне радует этот интерес. - По меркам большого города это же просто разные районы. Усть-наровцы, которые здесь живут, часто работают в Нарве, поэтому я особо не разграничиваю аудитории».
По-настоящему Елена увлечена сквозными темами в истории культуры. Например, проблемами времени в разных искусствах, синэстезии человеческого восприятия и возможностей применения искусственного интеллекта в искусстве. «Меня очень волнует вопрос о неживом агенте, производящем культурные продукты, - признается Елена. - Интересно, что мы ожидали одного поведения от роботов, а оно оказалось совсем другим. Люди думали, что их освободят от тяжелой рутинной работы, но пока все складывается противоположным образом. Искусственный интеллект забрал себе творческую сторону человеческой деятельности и делает это очень успешно. Материал по этой теме стремительно устаревает, скорость изменений поразительна».
Мы говорим об искусственном интеллекте в Светлом парке недалеко от фонтана, который, по словам Елены, работает не каждый день. В этом нет никакого знака, фонтану просто идет работать в жаркий летний день. Так старая традиция легко соединяется с самыми передовыми идеями.